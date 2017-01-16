الخطوط التونسية تطلق عرضا جديدا يشمل 16 وجهة ضمن حملة شتاء 2017

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 09:57:45

- اطلقت الخطوط التونسية، الاثنين، عرضا تجاريا جديدا ضمن حملة شتاء 2017 يتواصل الى غاية 31 جانفي 2017 يشمل 16 وجهة من والى كل المطارات التونسية.وتتمثل هذه الوجهات، وفق بلاغ للشركة، فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وإسبانيا والبرتغال وانقلترا وهولاندا وبلجيكا والنمسا وصربيا وتشيكيا وتركيا ولبنان ومصر والمغرب.وتمتد فترة السفر من 16 جانفي الى 25 مارس 2017 (آخر يوم للعودة يوم 9 افريل 2017) على ان تكون فترة المكوث الدنيا بالوجهة المقصودة 3 أيَام أو قضاء ليلة من السبت إلى الأحد.وتفرض الشركة على المستفيدين من العرض فترة مكوث قصوى باسبوعين (15 يوم) بالوجهة المقصودة متيحة امكانية تغييرالحجز واسترجاع قيمة التذكرة عند الغاء السفر مقابل دفع مبلغ عن كل قسيمة سفر.علما وان اقتناء التذاكر يكون عبر موقع واب الشركة او عبر نقاط البيع التابعة للخطوط التونسية ومختلف وكالات الاسفار المتعامل معها وذلك حسب المقاعد المتوفرة، حسب ذات البلاغ.