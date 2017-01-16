إدارة الحرس تدعو إلى العدول عن التوجه إلى طبرقة وعين دراهم

ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطريق إلى العدول عن التوجه إلى منطقتي طبرقة وعين دراهم عبر الطريق المذكورة.
لمزيد من الإرشاد الاتصال بإدارة عمليات الحرس الوطني :
Publié le:2017-01-16 09:55:36
|Groupe A
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|Diff
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|1
|1
|0
|1
|0
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|1
|1
|0
|1
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
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|1
|1
|0
|1
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|Quarts de Finale
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Par:Sami Jarrar (Tunisia )
Sur: ترحاب شعبي بمنصف المرزوقي خلال مشاركته في الدورة 49 لمهرجان دوز الدولي