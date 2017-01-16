إدارة الحرس تدعو إلى العدول عن التوجه إلى طبرقة وعين دراهم

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 09:55:36

- أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان الاثنين 16 جانفي 2017 اكتظاظ حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 17 المؤدية إلى منطقتي طبرقة وعين دراهم نتيجة سقوط كميات كبيرة من الثلوج.ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطريق إلى العدول عن التوجه إلى منطقتي طبرقة وعين دراهم عبر الطريق المذكورة.لمزيد من الإرشاد الاتصال بإدارة عمليات الحرس الوطني :