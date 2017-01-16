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Régions

إدارة الحرس تدعو إلى العدول عن التوجه إلى طبرقة وعين دراهم

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان الاثنين 16 جانفي 2017 اكتظاظ حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 17 المؤدية إلى منطقتي طبرقة وعين دراهم نتيجة سقوط كميات كبيرة من الثلوج.

ودعت إدارة الحرس الوطني مستعملي الطريق إلى العدول عن التوجه إلى منطقتي طبرقة وعين دراهم عبر الطريق المذكورة.

لمزيد من الإرشاد الاتصال بإدارة عمليات الحرس الوطني :



Publié le:2017-01-16 09:55:36

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