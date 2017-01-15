ترحاب شعبي بمنصف المرزوقي خلال مشاركته في الدورة 49 لمهرجان دوز الدولي

النائب مبروك الحريزي الذي كان يرافق المرزوقي علق على الحادثة بالتالي
" استقبال مبهر للمرزوقي في دوز اليوم على مدارج "ساحة حنيش "صفقت الجموع طويلا في مشهد عاطفي.
ظننت للحظة انني لست مع الرئيس السابق بل مع
الرئيس الحالي للبلاد. كان الحضور من مختلف جهات البلاد.
المرزوقي ليس فقط عاطفة بل حالة من الحلم الذي لم ينقطع لدى التونسيين حالة النكد و السأم التي يسعى جماعة الماضي لبثها لن تقف أمام الرغبة في التغيير حتى و ان كان صعبا و على مراحل لكنه يتطلب الثبات و الإصرار على أشياء تبدو خيالا
ان تسعى لكرامة التونسيين ليس سُبّة حتى و ان اتهموك بغير الواقعي "
Publié le:2017-01-15 23:21:04
Par:Jamel Eddine Chakroun (Tunisia )
Sur:بداية متعثرة للمنتخب التونسي امام المنتخب السنغالي في نهائيات كاس الامم الافريقية