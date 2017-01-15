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Médias

ترحاب شعبي بمنصف المرزوقي خلال مشاركته في الدورة 49 لمهرجان دوز الدولي

Dimanche 15 Janvier 2017
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بــاب نــات - حظي رئيس حزب حراك تونس الاردادة منصف المرزوقي يوم الأحد 15 جانفي بترحاب شعبي وذلك خلال حضوره فعاليات الدورة 49 لمهرجان دوز الدولي.

النائب مبروك الحريزي الذي كان يرافق المرزوقي علق على الحادثة بالتالي
" استقبال مبهر للمرزوقي في دوز اليوم على مدارج "ساحة حنيش "صفقت الجموع طويلا في مشهد عاطفي.
ظننت للحظة انني لست مع الرئيس السابق بل مع
الرئيس الحالي للبلاد. كان الحضور من مختلف جهات البلاد.
المرزوقي ليس فقط عاطفة بل حالة من الحلم الذي لم ينقطع لدى التونسيين حالة النكد و السأم التي يسعى جماعة الماضي لبثها لن تقف أمام الرغبة في التغيير حتى و ان كان صعبا و على مراحل لكنه يتطلب الثبات و الإصرار على أشياء تبدو خيالا
ان تسعى لكرامة التونسيين ليس سُبّة حتى و ان اتهموك بغير الواقعي "




Publié le:2017-01-15 23:21:04

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1 de 1 commentaires pour l'article 136949

Rami Bebes  (Senegal)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 23h 40m |           
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