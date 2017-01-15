منع استعمال الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين مدينتي جندوبة وطبرقة الليلة تحسبا لمخاطر الثلوج

Dimanche 15 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-15 21:28:08

- قررت لجنة مجابهة الكوارث بجندوبة، التي يرأسها والي الجهة، في بلاغ لها، منع أصحاب الشاحنات الثقيلة وأصحاب السيارات السياحية والمواطنين من التوجه إلى معتمدية عين دراهم واستعمال الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين مدينتي جندوبة وطبرقة عبر فرنانة وعين دراهم، انطلاقا من مساء اليوم الأحد وإلى غاية يوم غد الاثنين صباحا، وذلك تحسبا لمخاطر الثلوج ومياه سيلان الأمطار التي ارتفع نسق تساقطها منذ منتصف نهار اليوم بشكل لافت ،وما يمكن أن ينجر عنها من انزلاقات محتملة.واستثنى البلاغ متساكني المنطقة وسيارات التموين والإسعاف والحماية المدنية وقوات الأمن والجيش الوطنيين ومعدات وكاسحات الثلوج وكل الأشغال التي من شأنها مراقبة التطورات الميدانية على عين المكان.يشار إلى أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قد سجلت، بعد ظهر الأحد، بقاء بعض السيارات السياحية التي توجهت إلى معتمدية عين دراهم بهدف السياحة والاستبشار بتساقط الثلوج، عالقة في الطريق.