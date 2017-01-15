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Journaux Economie مدينة تونس هي الثالة مغاربيا في مستوى غلاء المعيشة Dimanche 15 Janvier 2017

بــاب نــات - جاءت

عربياً أيضا، حلت الكويت في قائمة المدن الأكثر غلاء، ثم مدينة دبي في المركز الثاني ".

وجاءت في المركز الثالث، مدينة الدمام في السعودية، ثم قطر في المركز الرابع، ثم أبوظبي في الإمارات العربية، تليها مدينة بيروت، ثم عمان، وأربيل في العراق. وفي المركز الثامن، جاءت المنامة، وأخيراً مدينة مسقط. أما في شمال أفريقيا، فقد جاءت الرباط في المركز الأول، ثم الجزائر في المركز الثاني، وتونس في المركز الثالث والقاهرة في المركز الرابع.

سويسرا في المرتبة الأولى



وأظهر مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2017، الصادر مؤخرا أن سويسرا احتلت قائمة الدول الأكثر غلاء في العالم، بوجود 6 مدن من أصل عشر في القائمة.

وفي المركز الأول، جاءت مدينة هاميلتون في جزر البارمودا، ثم تبعتها 6 مدن سويسرية. ويرصد التقرير، تكاليف المعيشة في المدن العالمية، استناداً إلى مدينة نيويورك، إذ تعتبر مدينة نيويورك “المؤشر الأساس” لقياس الغلاء المعيشي في كافة مدن العالم.

وبحسب معدّي التقرير، فإن قياس الغلاء المعيشي في المدن العالمية، يقاس وفق مدينة نيويورك، الحاصلة على 100 نقطة.



وقد تخطت مدن سويسرا، مؤشر 100 نقطة، إذ حصدت أكثر من 130 نقطة، ما يعني أن تكلفة المعيشة في هذه المدن أغلى من نيويورك بنحو 30 نقطة. من جهة أخرى، فإن الدول التي تحصل على نقاط أقل من 100، تكون تكاليف المعيشة فيها أرخص من مدينة نيويورك.

ويقيس مؤشر تكلفة المعيشة، أسعار السلع الأساسية، الوجبات الغذائية في المطاعم، الألبسة، فواتير الكهرباء والماء، النقليات، التعليم، والطبابة، بالإضافة إلى إيجارات المنازل والمكاتب.



Publié le:2017-01-15 20:10:31

- جاءت تونس في المرتبة الثالثة على مستوى دول شمال افريقيا في مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2017 عربياً أيضا، حلت الكويت في قائمة المدن الأكثر غلاء، ثم مدينة دبي في المركز الثاني ".وجاءت في المركز الثالث، مدينة الدمام في السعودية، ثم قطر في المركز الرابع، ثم أبوظبي في الإمارات العربية، تليها مدينة بيروت، ثم عمان، وأربيل في العراق. وفي المركز الثامن، جاءت المنامة، وأخيراً مدينة مسقط. أما في شمال أفريقيا، فقد جاءت الرباط في المركز الأول، ثم الجزائر في المركز الثاني، وتونس في المركز الثالث والقاهرة في المركز الرابع.سويسرا في المرتبة الأولىوأظهر مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2017، الصادر مؤخرا أن سويسرا احتلت قائمة الدول الأكثر غلاء في العالم، بوجود 6 مدن من أصل عشر في القائمة.وفي المركز الأول، جاءت مدينة هاميلتون في جزر البارمودا، ثم تبعتها 6 مدن سويسرية. ويرصد التقرير، تكاليف المعيشة في المدن العالمية، استناداً إلى مدينة نيويورك، إذ تعتبر مدينة نيويورك “المؤشر الأساس” لقياس الغلاء المعيشي في كافة مدن العالم.وبحسب معدّي التقرير، فإن قياس الغلاء المعيشي في المدن العالمية، يقاس وفق مدينة نيويورك، الحاصلة على 100 نقطة.وقد تخطت مدن سويسرا، مؤشر 100 نقطة، إذ حصدت أكثر من 130 نقطة، ما يعني أن تكلفة المعيشة في هذه المدن أغلى من نيويورك بنحو 30 نقطة. من جهة أخرى، فإن الدول التي تحصل على نقاط أقل من 100، تكون تكاليف المعيشة فيها أرخص من مدينة نيويورك.ويقيس مؤشر تكلفة المعيشة، أسعار السلع الأساسية، الوجبات الغذائية في المطاعم، الألبسة، فواتير الكهرباء والماء، النقليات، التعليم، والطبابة، بالإضافة إلى إيجارات المنازل والمكاتب.

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