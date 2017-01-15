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Economie

مدينة تونس هي الثالة مغاربيا في مستوى غلاء المعيشة

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - جاءت تونس في المرتبة الثالثة على مستوى دول شمال افريقيا في مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2017 .
عربياً أيضا، حلت الكويت في قائمة المدن الأكثر غلاء، ثم مدينة دبي في المركز الثاني ".
وجاءت في المركز الثالث، مدينة الدمام في السعودية، ثم قطر في المركز الرابع، ثم أبوظبي في الإمارات العربية، تليها مدينة بيروت، ثم عمان، وأربيل في العراق. وفي المركز الثامن، جاءت المنامة، وأخيراً مدينة مسقط. أما في شمال أفريقيا، فقد جاءت الرباط في المركز الأول، ثم الجزائر في المركز الثاني، وتونس في المركز الثالث والقاهرة في المركز الرابع.
سويسرا في المرتبة الأولى

وأظهر مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2017، الصادر مؤخرا أن سويسرا احتلت قائمة الدول الأكثر غلاء في العالم، بوجود 6 مدن من أصل عشر في القائمة.
وفي المركز الأول، جاءت مدينة هاميلتون في جزر البارمودا، ثم تبعتها 6 مدن سويسرية. ويرصد التقرير، تكاليف المعيشة في المدن العالمية، استناداً إلى مدينة نيويورك، إذ تعتبر مدينة نيويورك “المؤشر الأساس” لقياس الغلاء المعيشي في كافة مدن العالم.
وبحسب معدّي التقرير، فإن قياس الغلاء المعيشي في المدن العالمية، يقاس وفق مدينة نيويورك، الحاصلة على 100 نقطة.

وقد تخطت مدن سويسرا، مؤشر 100 نقطة، إذ حصدت أكثر من 130 نقطة، ما يعني أن تكلفة المعيشة في هذه المدن أغلى من نيويورك بنحو 30 نقطة. من جهة أخرى، فإن الدول التي تحصل على نقاط أقل من 100، تكون تكاليف المعيشة فيها أرخص من مدينة نيويورك.
ويقيس مؤشر تكلفة المعيشة، أسعار السلع الأساسية، الوجبات الغذائية في المطاعم، الألبسة، فواتير الكهرباء والماء، النقليات، التعليم، والطبابة، بالإضافة إلى إيجارات المنازل والمكاتب.

Publié le:2017-01-15 20:10:31

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3 de 3 commentaires pour l'article 136945

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 21h 11m |           
تفعيل اتفاقية السماء المفتوحة

Open sky bientôt

أكد اليوم السبت 14 جانفي 2017، رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة ألقاها في لقاء مع طلبة المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس أن الحكومة قررت تفعيل اتفاقية السماء المفتوحة في السنة الجارية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية سيكون لها دفع كبير لقطاع السياحة في تونس.

Ahmed Beyoub  (France)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 21h 02m |           
يجب التخلص من الدعم وتعويضه بالإعانات المباشرة لضعاف الحال
وهذا معمول به فى الدول المتقدمه
لإن الدعم يذهب أكثره للأغنياء والسواح أي الذين لهم قوة الإستهلاك
زور تونس إنخلصولك جزء من إستهلاك سيارتك وبعض مأكولاتك؟

Omar Fakhfekh  (Tunisia)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 20h 24m |           
العنوان الذي يجب كتابته هو "مدينة تونس هي الثالة مغاربيا في مستوى غلاء المعيشة"



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  17h : Algérie - Zimbabwe
  20h : Tunisie - Sénégal
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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