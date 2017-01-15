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Régions

عدد من أبناء بن قردان يغادرون في حركة احتجاجية نحو التراب الليبي

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - توجّه بعد ظهر اليوم الاحد، عدد من أبناء بن قردان يتراوح بين 200 و 300 شخص نحو المنطقة العازلة في اتجاه التراب الليبي في حركة تصعيدية بعد ما وصفوه ب "فقدان الامل في الحكومة التونسية وانسداد الافق " بعد شهرين من التوقف عن العمل عبر معبر رأس جدير، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان محسن لشيهب .

وأوضح لشيهب أنه وعدد من مكونات المجتمع المدني التحقوا بهؤلاء المحتجين على بعد نحو 500 متر من الحدود التونسية الليبية في محاولة لإقناعهم بالعودة والتهدئة تجنّبا لأية مواجهات أو مشاحنات مع الوحدات العسكرية المتمركزة هناك.
ووصف لشيهب الوضع بالصعب مما يتطلب تدخّلا عاجلا للحكومة وإجراء سريعا لفائدة أبناء بن قردان يقي المنطقة من أوضاع أسوء، حسبق تعبيره.
ويشار إلى احتجاجات ومواجهات بين المحتجين والوحدات الامنية وسط مدينة بن قردان تجدّدت عشيّة اليوم في شكل غير حادّ.
ويسعى العقلاء من أبناء بن قردان إلى التهدئة ودعوة المحتجين إلى سلمية التحرك خوفا من أحداث ثغرة بالمنطقة قد تفتح المجال إلى المجموعات الارهابية إلى مواصلة مخطّط فشل في السابع من مارس 2016.





Publié le:2017-01-15 18:35:25

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2 de 2 commentaires pour l'article 136939

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 19h 31m |           
"فقدان الامل في الحكومة التونسية وانسداد الافق "

هكذا فعلوها الشباب بعد الثورة، في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014.....فترة السناميات والإبتزازات وقطع الطرق ومنع الشغل و.....


Mandhouj  (France)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 19h 14m |           
خيار تصعيدي ، لا يعدو أن يكون تصعيدي .. و نتمنى من المسؤولين أن يتفهموا أوضاع بواسل بن قردان الذين هزموا الارهاب .. الحكومة يجب أن تكون جادة في محاربة الفساد ، في توظيف آليات ذاتية (القطاع العام ، القطاع الخاص ) ، حتى نرقى بأبنائنا إلى أكثر عدالة إجتماعية .. ثم نتمنى أن يكون الحوار مع الأشقاء الليبيين ناجح و يأتي بثماره في أقرب وقت .

نريد من الأحزاب في الحكم أن تشعر كما يجب بضرورة الدعم السياسي الذي يدفع الحكومة في محاربة الفساد .
احتجاجات ابنائنا شرعية و مشروعة .. لا لتجريم الاحتجاجات .. نعم لفتح الأعين و العمل على خلق موارد ذاتية . و انها لثورة حتى النصر .
ابنائنا في المدن الحدودية يحتاجون لأكثر إهتمام من طرف السياسي .



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RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
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