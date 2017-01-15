احياء الذكرى 88 لوفاة الزعيم النقابي محمد علي الحامي

Dimanche 15 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-15 16:40:14

- احيا الشغالون اليوم الاحد الذكرى 88 لوفاة الزعيم النقابي محمد علي الحامي و انتظم بهذه المناسبة بدار الاتحاد المحلي للشغل بالحامة بقابس اجتماع عمالي بإشراف الامين العام للاتحادج العام التونسي للشغل حسين العباسي و حضور أعضاء الهيئة الادارية الوطنية .وبين العباسي بهذه المناسبة ان شباب تونس الذي قام بالثورة و قدم حياته من اجلها كانت لديه أمال كبيرة في تغيير الوضع و تحقيق الكرامة و التنمية و العدالة الاجتماعية و الجبائية ملاحظا ان ما تحقق بعد 6 سنوات هي الحرية فقط فيما ازدادت البطالة ارتفاعا و بقيت الجهات المهمشة على حالها على الرغم من ان الدستور منح لهذه الجهات التمييز الايجابي .واكد ان الوضع التنموي في تقهقر متواصل وهو ما يقتضي حسب تقديره ايجاد حلول عاجلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ومعالجة معضلة التنمية و التشغيل معبرا عن أمله في ان تتحول الوعود الى واقع حتى لا يبقى الاستقرار الاجتماعي و الامني مهددا .و أوضح العباسي الحاجة لإيجاد حلول تشاركية يساهم فيه الجميع لتجاوز الوضع الصعب الذي تمر به البلاد ملاحظا ان تونس التي تجاوزت أزمتها السياسية بفضل التوافق في حاجة اليوم الى وحدة الكلمة و الى إستراتيجية تمكن من مقاومة آفة الإرهاب و التهريب ليكون القادم أفضل .و تم بهذه المناسبة تكريم شهداء و جرحى ملحمة بن قردان من الأمنيين و العسكريين و افتتاح قاعة النقابي المرحوم عبد العزيز جابري بدار الاتحاد المحلي للشغل بالحامة .و كان إحياء الذكرى 88 لوفاة الزعيم النقابي محمد علي الحامي قد انطلقت بروضة الشهداء بالحامة بتلاوة فاتحة الكتاب على شهداء هذه المنطقة لينطلق المشاركون فيما بعد في مسيرة باتجاه النصب التذكاري لمحمد علي الحامي اين تم وضع إكليل من الزهور و تلاوة فاتحة الكتاب على روح هذا الزعيم النقابي .