إيقاف صاحب زورق بحري كبير بسواحل مدينة قليبية ووسيط في عملية هجرة غير شرعية

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-15 16:37:47

- أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأحد، بان الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقليبية من ولاية نابل، قامت في الليلة الفاصلة بين يومي 13 و14 جانفي الجاري، بإيقاف زورق بحري كبير ومجهز بمحرك قوته 225 حصانا بسواحل الجهة.وأوضحت الوزارة، أنه بالتحري مع سائق الزورق تبيّن أنه قدم من سواحل إيطاليا قصد نقل مجموعة من المجتازين خلسة باتجاه ايطاليا، بالتنسيق مع شخصين من متساكني الجهة، إتضح أن من بينهما الوسيط في عملية الهجرة غير الشرعية.وبينت أن النيابة العموميّة، أذنت بعد مراجعتها، للفرقة المذكورة بتحرير محضر عدلي في شأنهم موضوعه "المشاركة في وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة" والاحتفاظ بربان الزورق القادم من إيطاليا والوسيط، وإبقاء الطرف الثالث بحالة تقديم.وأضافت الوزارة في بلاغها، ان الوحدات ذاتها، عثرت في نفس الليلة، على مركب صيد بحري، مخفي داخل ضيعة فلاحية قريبة من الشاطئ، خلال حملة تمشيط شاطئية بمدينة منزل تميم.