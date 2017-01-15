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Partis

المصادقة على اللوائح الرئيسية لمؤتمر حركة الشعب المزمع عقده بداية مارس القادم

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، اليوم الاحد، عن مصادقة هياكل الحزب على اللوائح الرئيسية لمؤتمره المقبل، المزمع عقده بالعاصمة من 2 إلى 4 مارس القادم، بمشاركة أكثر من 500 مؤتمر، مبينا ان اللوائح المصادق عليها هي اللوائح الاقتصادية و السياسية و الثقافية والتربوية والثقافية والشبابية والتنظيمية.

وأفاد المغزاوي، خلال إجتماعه بممثلي الحركة بمقرها بالعاصمة، بأن المصادقة على اللوائح تمت في كنف التوافق بين كل هياكل الحركة، بما يؤكد حرصها على مواصلة تعزيز تموقع الحزب على الساحة السياسية والوطنية ، حسب تعبيره.
وصرح بأن اشغال مؤتمر الحركة ستتضمن بالخصوص تقييم أداء الحركة خلال السنوات الاخيرة، في علاقتها بالسلطة والاحزاب والوضع العام بالبلاد، ومناقشة المواضيع والقضايا ذات الاولوية على الساحة الوطنية والإقليمية، على غرار مكافحة ظاهرة الارهاب، وإنجاح الانتخابات البلدية القادمة، ودفع التنمية في الجهات، بالإضافة الى إمكانية إرساء تحالفات جديدة مع قوى سياسية أخرى، والوضع المتأزم في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب المغزاوي في سياق آخر، المحتجين في مختلف جهات البلاد، المطالبين بالتنمية والتشغيل بعد مضي ست سنوات على الثورة، بالحفاظ على الطابع السلمي لإحتجاجاتهم والحيلولة دون مزيد تأزم وإحتقان الوضع الاجتماعي بالبلاد، خاصة أمام الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها حاليا.



Publié le:2017-01-15 14:00:11

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