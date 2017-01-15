الطقس على المدى المتوسط: توقع ارتفاع طفيف للحرارة الخميس المقبل

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-15 13:39:29

- يتواصل الطقس باردا مع نزول امطار بالشمال ومحليا الوسط والجنوب مع تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية الاثنين والثلاثاء.وينتظر ان تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتشهد استقرارا يوم الجمعة المقبل.وفي ما يلي حالة الطقس على المدى المتوسط، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي:تتواصل الأجواء باردة وممطرة بالشمال ومحليّا الوسط والجنوب مع تساقط ثلوج بالمرتفعات الغربيّة.وتهب الرياح من القطاع الغربي قويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليّا الرمال وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقيّة الجهات.البحر شديد الاضطراب فمضطرب اما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 10 و 15 درجة ولا تتجاوز 07 درجات بالمرتفعاتتغشى السماء سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع نزول بعض الأمطار.تهب الرياح غربية قويّة نسبيّا فقويّة من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال في حين تبقى الحرارة دون تغيير.طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب باقصى الشمال فيما تهب الرياح من القطاع الغربي ثم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كلم/س البحر مضطرب فقليل الاضطراب في حين تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفاتتسم الحالة الجوية، بطقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع نزول امطار منتظرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب تهب الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل.البحر قليل الاضطراب فمضطرب ودرجات الحرارة في استقرار.