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Régions

الطقس على المدى المتوسط: توقع ارتفاع طفيف للحرارة الخميس المقبل

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - يتواصل الطقس باردا مع نزول امطار بالشمال ومحليا الوسط والجنوب مع تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية الاثنين والثلاثاء.
وينتظر ان تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتشهد استقرارا يوم الجمعة المقبل.

وفي ما يلي حالة الطقس على المدى المتوسط، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي:
*التوقعات الجوية ليوم الثلاثاء 17 جانفي 2017 :
تتواصل الأجواء باردة وممطرة بالشمال ومحليّا الوسط والجنوب مع تساقط ثلوج بالمرتفعات الغربيّة.
وتهب الرياح من القطاع الغربي قويّة من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليّا الرمال وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقيّة الجهات.
البحر شديد الاضطراب فمضطرب اما درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 10 و 15 درجة ولا تتجاوز 07 درجات بالمرتفعات


*التوقعات الجوية ليوم الأربعاء 18 جانفي 2017
تغشى السماء سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع نزول بعض الأمطار.
تهب الرياح غربية قويّة نسبيّا فقويّة من 35 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.
البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال في حين تبقى الحرارة دون تغيير.

*التوقعات الجوية ليوم الخميس 19 جانفي 2017
طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب باقصى الشمال فيما تهب الرياح من القطاع الغربي ثم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كلم/س البحر مضطرب فقليل الاضطراب في حين تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا

*التوقعات الجوية ليوم الجمعة 20 جانفي 2017
تتسم الحالة الجوية، بطقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع نزول امطار منتظرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب تهب الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل.
البحر قليل الاضطراب فمضطرب ودرجات الحرارة في استقرار.

Publié le:2017-01-15 13:39:29

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Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
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Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
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