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Régions

وزارة التجهيز: كل الطرقات مفتوحة أمام حركة الجولان بمعتمدية عين دراهم

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - تبعا لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول انقطاع حركة المرور بعدّة طرقات بمعتمدية عين دراهم من جراء تساقط الثلوج تؤكد وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في بلاغ تلقينا نسخة منه , أن هذا لا أساس له من الصحة وأن كل الطرقات مفتوحة أمام حركة الجولان ،هذا وقد انطلقت الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة في الاستعداد لموجة الثلوج منذ ما يزيد عن الشهرين وذلك بتوفير المعدات اللازمة .
كما توصي وزارة التجهيز بكثافة السّادة المواطنين على استنقاء المعلومة من المصادر الرسمية.




Publié le:2017-01-15 13:29:00

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