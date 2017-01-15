إجراءات لمساعدة العائلات الضعيفة إثر تساقط الثلوج بمرتفعات الكاف

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-15 13:15:42

- شهدت عدة مناطق بولاية الكاف صبيحة اليوم الأحد تساقط كميات متوسطة من الثلوج، شملت بالخصوص المرتفعات ومنها معتمديات نبر وساقية سيدي يوسف، وذلك مع إنخفاض شديد لدرجات الحرارة.وقد إتخذت السلطات الجهوية إجراءات وقائية، تمثلت في تقديم مساعدات عينية في شكل أغذية وألبسة وأغطية صوفية لفائدة العائلات الضعيفة، إضافة إلى توفير عدة عربات للتدخل عند الإقتضاء.كما تم تزويد الجهة بكميات كافية من الغاز والبترول والحطب المعد للتدفئة، لإستخدامها من قبل العائلات القاطنة في الأرياف والمناطق الجبلية.ولم تشهد حركة المرور أي إنقطاع بشبكة طرقات الجهة، رغم بعض الصعوبات التي تسببت فيها الثلوج بجهة ساقية سيدي يوسف، خاصة على مستوى الطريق الرابطة بين هذه المدينة ومدينة الطويرف وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.ويشار إلى أن مصالح الرصد الجوي كانت قد ذكرت في نشراتها أن الطقس يتسم اليوم الأحد بتساقط الثلوج بالمناطق التي يتجاوز إرتفاعها 400 متر.