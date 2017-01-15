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Régions

عودة الهدوء الى بن قردان وفي الساعات القليلة القادمة بداية انفراج الوضع

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - إستيقظت مدينة بن قردان على هدوء وحالة من الإستقرار بعد توتر وحالة من الإحتجاجات العارمة مساء أمس السبت، تواصلت لساعات من الليل وبلغت حد المناوشات بين المحتجين والوحدات الأمنية، وذلك تزامنا مع إحتفال الشعب التونسي بذكرى ثورة 14 جانفي.

وستستعيد الحياة نسقها الطبيعي مطلع هذا الأسبوع حسب معتمد بن قردان عمر الكوز، الذي قال إنه خلال الساعات القليلة القادمة ستشهد المدينة إنفراجا للأوضاع مع تفعيل إتفاق تونسي ليبي يقضي في أولى بنوده بعودة النشاط التجاري عبر معبر رأس جدير الحدودي.
وفي مقابل ذلك، يتواصل إعتصام "سيب بن قردان تعيش" بالطريق الرابطة بين بن قردان ورأس جدير، على بعد أربعة عشرة كلم من وسط المدينة، لأكثر من شهر ونصف، حيث يطالب المحتجون بتفعيل إتفاق رسمي يقضي بإستئناف حركة السلع عبر معبر رأس جدير لفك الإعتصام، وفق عادل ناجي الناطق الرسمي بإسم المعتصمين.

وكانت مدينة بن قردان قد إستقبلت وفدا وزاريا إلتقى بممثلين من المعتصمين وبعدد من المواطنين لتهدئة حالة الإحتقان المتنامية بالمنطقة إلى جانب إنعقاد لقاء تونسي ليبي لبحث حل ممكن تعود بمقتضاه حركة إنسياب السلع عبر معبر رأس جدير.
وأدت هذه الجهود سواء منها التونسية الرسمية أو التونسية الليبية إلى إبرام إتفاق يقضي بعودة حركة السلع في غضون الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى تفعيل مشاريع معطلة بالمنطقة ومنها إنطلاق أشغال تهيئة المنطقة الصناعية قبل نهاية هذا الشهر، وتهيئة السوق المغاربية، وقرارات إجتماعية وأخرى خاصة بعائلات الشهداء .



Publié le:2017-01-15 13:07:22

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1 de 1 commentaires pour l'article 136924

Laabed  (Tunisia)  |Dimanche 15 Janvier 2017 à 13h 22m |           
الاحتجات الليلية و الاعتداء على قوات الامن و انهاكها جريمة في حق الشعب و الوطن و لا يمكن ياي حال من الاحوال تبريرها و على التوانسة التنديد بها و تجريمها ،و هي ليست سوى ممارسات الباندية و المجرمة



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