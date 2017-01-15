بنزرت: إيقاف 7 اشخاص بمنزل جميل على خلفية إلقاء زجاجة حارقة على واجهة مركز الأمن الوطني بالجهة

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-15 11:52:01

- تمكنت المصالح الامنية المتعهدة بقضية البحث في خلفيات إلقاء زجاجة حارقة على الواجهة الأمامية لمركز الامن الوطني بمنزل جميل، من ولاية بنزرت، ليلة أمس السبت، دون مخلفات تذكر، من ايقاف 7 اشخاص على ذمة التحقيق، متوسط أعمارهم يبلغ 35 سنة ومن بينهم اشخاص دون سن الرشد، أصيلي منطقتي منزل جميل والعزيب، وفق ما افاد به مصدر أمني مراسل (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر، ان العملية التي تم التصدي لها في الابان، كان القصد منها، وفق ما كشفت عنه الأبحاث الاولية، اجراميا بالاساس لمحاولة بث البلبلة والسرقة، مضيفا أن قوات الأمن نجحت في تطويق الحادثة بالكامل والمحافظة على الاملاك العامة والخاصة وهدوء المنطقة وكامل محيطها.