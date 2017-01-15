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Régions

تعرض عون حرس مرور للدهس بسيارة معتمد دوز الشمالية مساء السبت

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - تعرض عون حرس مرور من اعوان التعزيز الذين حلوا بالجهة لتامين حسن سير فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز، مساء السبت، الى عملية دهس بسيارة معتمد دوز الشمالية وذلك على مستوى الطريق الرابطة بين المنطقة السياحية بدوز وساحة حنيش، وفق ما صرح به مصدر امني مسؤول، لمراسل "وات" بالجهة.


وافاد المصدر ذاته، انه وعلى اثر تفطن عون الحرس للمعتمد المذكور متعطلا في حركة المرور حاول ان يسهل عبور سيارته الا ان هذا الاخير تعمد دهس العون وتوجه على اثرها الى باقي الاعوان الذين كانوا متمركزين بالمكان بعبارات تمس من كرامة الامنيين في سلك الحرس الوطني.
واوضح المصدر الامني، الذي كان بين الاعوان المتمركزين بمكان الواقعة حسب تاكيده، ان العون المصاب نقل الى المستشفى الجهوي بقبلي لتلقي الاسعافات الضرورية خاصة وانه قد اصيب بعدة رضوض مبينا انه سيتم "تتبع المعتمد قضائيا".
من جهته، نفى معتمد دوز الشمالية، محمد بوجناح، في اتصال هاتفي مع مراسل "وات" بالجهة، ما نسب اليه مؤكدا انه "ادعاء باطل ولا اساس له من الصحة".
وتابع قائل: "يوجد قضاء مستقل في هذه البلاد وهو الوحيد المخول له التدقيق في الحادثة وتحميل المسؤولية للمذنب".
ومن ناحيته اكد والي قبلي، وليد الوقيني، لـ"وات"، انه قد تحول الى المستشفى الجهوي اين اطمأن على سلامة عون الامن.
وبين ان السلطة التنفيذية بالبلاد موحدة براسيها الاداري والتنفيذي وليس بامكانه الحكم على الحادثة خاصة وانه استمع الى الطرفين، وقد تمسك كل منهما بموقفه وشدد الوقيني على "تساوي الجميع امام القضاء الذي بامكانه الفصل في الحادثة بنزاهة.



Publié le:2017-01-15 10:49:26

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