Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Nadem Ghazali - cocktail  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

أحزاب سياسية تدعو في بيانات لها بمناسبة الذكرى السادسة للثورة إلى مواصلة العمل على تحقيق أهداف الثورة ومطالبها

Dimanche 15 Janvier 2017
بــاب نــات - واصلت الأحزاب السياسية إصدار بياناتها اليوم السبت، بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011، لتقييم الأوضاع العامة بالبلاد، والدعوة إلى مواصلة العمل على تحقيق أهداف الثورة ومطالبها.

فقد أكد حزب التيار الديمقراطي، تمسّكه باستكمال تحقيق أهداف الثورة، خاصة عبر ترسيخ الديمقراطية وتكريس السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية، متعهدا بمواصلة النضال من أجل المحافظة على المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات، والالتزام باحترام حقوق الإنسان، واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد.
كما أبرز ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية)، ودعم مسار العدالة الانتقالية وآلياتها، وكشف الحقيقة كاملة حول الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب والوطن، ومحاسبة المسؤولين عليها ومساندة التحرّكات الاحتجاجية السلميّة المطالبة بالتنميّة وبالعدالة الاجتماعيّة، وتحقيق الأمن ومقاومة الإرهاب.

أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد عبر عن دعمه لكل التحركات الاجتماعية السلمية، مطالبا الحكومة باقتراح حلول تنموية حقيقية وإرساء منوال تنموي جهوي، وتسريع الإصلاحات والإجراءات التي ستمكن من خلق مواطن شغل ومقاومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما دعا إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مجددا مساندته لهيئة الحقيقة والكرامة ودعمه لجلسات الاستماع الى ضحايا الاستبداد والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان.
من جهته، حث الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر المنعقد اليوم السبت، في بيانه، الفاعلين السياسيين والشاهدين على العصر إلى "كشف الحقائق بخصوص خفايا ما حدث بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، وظروف وملابسات مغادرة الرئيس السابق الفجئية مساء 14 جانفي".


كما عبر عن تفهمه للمطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون في الفترة الأخيرة في بعض جهات البلاد، محذرا في المقابل مما أسماه ب "تحول التحركات الاحتجاجية إلى أعمال عنف وحرق تخريب"، وداعيا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها وحلحلة الوضع في ظل تفاقم البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

Publié le:2017-01-15 08:17:17

cadre-af2bee6b1a2d58f606261a0b41ef9cd9-2017-01-15 08:17:17
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136919



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Algérie - Zimbabwe
  20h : Tunisie - Sénégal
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12816,3

  • (12/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,45416 DT        1$ =2,32106 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/01)   1097,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136919 310|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires