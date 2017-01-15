أحزاب سياسية تدعو في بيانات لها بمناسبة الذكرى السادسة للثورة إلى مواصلة العمل على تحقيق أهداف الثورة ومطالبها

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-15 08:17:17

- واصلت الأحزاب السياسية إصدار بياناتها اليوم السبت، بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 2010 - 14 جانفي 2011، لتقييم الأوضاع العامة بالبلاد، والدعوة إلى مواصلة العمل على تحقيق أهداف الثورة ومطالبها.فقد أكد حزب التيار الديمقراطي، تمسّكه باستكمال تحقيق أهداف الثورة، خاصة عبر ترسيخ الديمقراطية وتكريس السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والجهوية، متعهدا بمواصلة النضال من أجل المحافظة على المسار الديمقراطي والدفاع عن الحريات، والالتزام باحترام حقوق الإنسان، واعتماد منهج الحوكمة الرشيدة والشفافية ومقاومة الفساد.كما أبرز ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية (المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية)، ودعم مسار العدالة الانتقالية وآلياتها، وكشف الحقيقة كاملة حول الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب والوطن، ومحاسبة المسؤولين عليها ومساندة التحرّكات الاحتجاجية السلميّة المطالبة بالتنميّة وبالعدالة الاجتماعيّة، وتحقيق الأمن ومقاومة الإرهاب.أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد عبر عن دعمه لكل التحركات الاجتماعية السلمية، مطالبا الحكومة باقتراح حلول تنموية حقيقية وإرساء منوال تنموي جهوي، وتسريع الإصلاحات والإجراءات التي ستمكن من خلق مواطن شغل ومقاومة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.كما دعا إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مجددا مساندته لهيئة الحقيقة والكرامة ودعمه لجلسات الاستماع الى ضحايا الاستبداد والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان.من جهته، حث الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر المنعقد اليوم السبت، في بيانه، الفاعلين السياسيين والشاهدين على العصر إلى "كشف الحقائق بخصوص خفايا ما حدث بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، وظروف وملابسات مغادرة الرئيس السابق الفجئية مساء 14 جانفي".كما عبر عن تفهمه للمطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون في الفترة الأخيرة في بعض جهات البلاد، محذرا في المقابل مما أسماه ب "تحول التحركات الاحتجاجية إلى أعمال عنف وحرق تخريب"، وداعيا السلطة إلى تحمل مسؤولياتها وحلحلة الوضع في ظل تفاقم البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن.