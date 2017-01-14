بعد تدخل الأمن.. ناشطو حزب التحرير ينسحبون من شارع بورقيبة

Samedi 14 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-14 20:39:55

- اضطر عدد من الامنيين اليوم السبت الى التدخل لدى تجمع مناصري حزب التحرير في مكان غير مرخص لهم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السادسة للثورة.ووفقا لما عاينته موفدة "وات" فان افراد الامن قد جوبهوا بالتعنت والتلاسن اللفظي قبل ان يتجه مناصرو الحزب ليتجمعوا قبالة وزارة السياحة (المكان المرخص لهم) ملتحفين شوالات قد خط عليها كلمة "الخلافة" وشعار الحزب وصرح عضو مكتب حزب التحرير محمد ياسين صميدة، ل"وات" ان حضورهم اليوم بعيد عن مظاهر الاحتفاء قائلا انه "لابد من استكمال التمشي الثوري واسقاط النظام" واكد عزم حزبه على مواجهة كل ما هو تدخل اجنبي واملاءات غربية ليبرالية استعمارية في ظل ما وصفه ب"الحرب على الاسلام تحت مسمى الحرب على الارهاب" وقال صميدة ان "الثورة التونسية قد ارتهنت الى التسويات والمقايضات " معتبرا المجتمع التونسي اليوم "يعيش حالة زيف التحرر" واكد ان حضورهم اليوم هو بمثابة "تحقيق المنهج الثوري الذي يثبت هوية الامة ويحتكم الى المصلحة الحقيقية للبلاد والعباد بعيدا عن ضغط الغرب ورعايته وفصل الدين عن الحياة" وتحدث عن مفهوم الثورة باعتبارها تعد تغييرا شاملا للاوضاع السياسية والاقتصادية وسائر وجوه الحياة واسترجاع لحقوق الامة وهيبتها التي وصفها "بالمهدورة" من الغرب منى