رئيس الحكومة يلتقي طلبة المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بسيدي بوسعيد

والقى رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، كلمة أمام أساتذة وطلبة المعهد، بحضور عديد الشخصيات السياسية والتربوية والثقافية والاعلامية.
Publié le:2017-01-14 20:17:38
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Par:MedTunisie ( ) Par Mobile
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