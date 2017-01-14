رئيس الحكومة يلتقي طلبة المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بسيدي بوسعيد

Samedi 14 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-14 20:17:38

- أشرف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مساء اليوم، على لقاء تفاعلي مع طلبة المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بسيدي بوسعيد، وذلك تكريما لشهيد الثورة التونسية، حاتم بالطاهر الذي كان زاول دراسته بهذا المعهد وتولى التدريس فيه، والذي استشهد بقابس يوم 12 جانفي 2011 إبان أحداث الثورة.والقى رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، كلمة أمام أساتذة وطلبة المعهد، بحضور عديد الشخصيات السياسية والتربوية والثقافية والاعلامية.