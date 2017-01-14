رئيس الدولة يطلع على تقدّم إنجاز معمل المظيلة 2 لانتاج الاسمدة الكيميائية

Samedi 14 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-14 20:09:46

- اطلع رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، اليوم السبت، بمناسبة زيارته لولاية قفصة على تقدّم إنجاز معمل المظيلة 2 لانتاج الاسمدة الكيميائية والذي سيكون جاهزا للنشاط الفعلي مع بداية العام القادم، وهو معمل سوف تبلغ طاقة إنتاجه السنوية 400 ألف طن من ثلاثي الفسفاط الرّفيع ما سيسهم في الرّفع من إنتاج هذه المادّة من الفسفاط الرفيع بمعتمدية المظيلة إلى نحو واحد مليون طن في السنة حسب لوحات بيانية لهذا المشروع .وتقدّر كلفة هذا المعمل، الذي بلغت نسبة تقدم إنجازه 64 بالمائة، بنحو 640 مليون دينار وسيوفّر 540 موطن شغل، وتتمثّل أبرز مكوناته في ثلاث وحدات، وهي وحدة لانتاج الحامض الكبريتي، ووحدة لانتاج الحامض الفسفوري، ووحدة لانتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع.كما تعرّف رئس الدولة، من خلال لوحات بيانية، على نشاط معمل المظيلة 1 لانتاج الاسمدة الكيميائية المقدّرة طاقة إنتاجه السنوية بحوالي 480 ألف طن.وأشرف، من ناحية أخرى، على موكب إمضاء إتفاقيتين بين شركة فسفاط قفصة، من جهة، والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، من جهة أخرى، تمنح بمقتضاها شركة فسفاط قفصة هذين المؤسستين البنكيتين مبلغا بقيمة 15 مليون دينار لتمويل مشاريع صغرى بالجهة بعنوان سنة 2017 " وذلك في إطار جهود شركة فسفاط قفصة لتنشيط الدورة الاقتصادية والتشجيع على المبادرة الخاصة"، بحسب ما صرّح به الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة، رمضان صويد، لوسائل الاعلام.وأوضح هذا المسؤول أن القروض التي ستمنح للباعثين وأصحاب المشاريع في إطار هذين الاتفاقيتين ستكون دون فائدة.وفي نطاق متابعة جهود القطاع الخاص بالجهة، اطلع رئيس الدولة على مكونات مشروع خاص لتثمين وإنتاج الاسمدة الفسفاطية ومشتقاتها تقدّر قيمة قسطه الاول بنحو 18 مليون دينار وسيوفّر 250 موطن شغل.وقال صاحب هذا المشروع، بلال خليفة، لمراسلة (وات) أن دراسة المشروع جاهزة وهو في انتظار استكمال اتفاقية تزويده بالمواد الاولية من طرف شركة فسفاط قفصة.وفي معتمدية قفصة الشمالية ذات الطابع الفلاحي زار رئيس الدولة ضيعتين فلاحيتين على مساحة 320 هك لغراسة الاشجار المثمرة وخاصة الزيتون .واطلع، بهذه المناسبة، على سير تقدّم خطّة العمل التي تم ضبطتها وزارة الفلاحة لمواجهة الانقطاعات والاضطرابات المتكرّرة بخصوص التزوّد بمياه الشرب بعدد من معتمديات الولاية وهي خطّة تتضمن، بالخصوص، إنجاز آبار عميقة جديدة وبناء خزّانات جديدة للمياه.وأكد وزير الفلاحة، سمير الطيب، في تصرح صحفي أنّ إنجاز هذه الخطّة التي تشمل عديد الولايات الاخرى سينتهي تنفيذها في شهر ماي القادم متوقعا "أن تكون الصائفة القادمة دون انقطاعات في مياه الشرب".واختتم رئيس الدولة زيارته للجهة بلقاء وتكريم عائلات شهداء وجرحى انتفاضة 2008 بالحوض المنجمي .