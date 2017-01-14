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Régions

وفد جهوي رسمي ببنزرت يعود أحد جرحى المؤسسة العسكرية

Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - في اطار احتفالات ولاية بنزرت بالعيد السادس لثورة الحرية والكرامة والشباب، أدى اليوم السبت وفد جهوي رسمي زيارة الى منزل جريح المؤسسة العسكرية نور الدين بن محمد التيزاوي اصيل منطقة "غودش" من معتمدية جومين والذي كان قد اصيب على مستوى ساقه عقب انفجار لغم ارضي بجبل الشعانبي في شهر جويلية 2016 .

وأوضح والي بنزرت في تصريح لمراسل (وات) بالجهة بالمناسبة انه "تنفيذا لتعليمات الحكومة واحياء لثورة الحرية والكرامة والشباب تمت اليوم زيارة واحد من ابطال تونس عامة وبنزرت خاصة والاطمئنان على وضعه الصحي والاجتماعي و تكريم كل من المؤسستين العسكرية والامنية بالجهة من خلاله تأكيدا على امتنان الجميع لتضحيات الجنود والامنيين من اجل ان تبقى الارض التونسية نقية من دنس الرجعية، وفق تعبيره.
و اطمأن الوفد بالمناسبة على صحة الجندي المصاب ونسق تعافيه ،الى جانب الاطلاع على وضعية اسرته اجتماعيا، حيث أوصى والي الجهة محمد قويدر الاطراف المسؤولة المرافقة له بالتدخل العاجل لتنفيذ برنامج كامل لتحسين سكن الاسرة والإحاطة بباقي افراد العائلة ولاسيما اخوة الجندي من حيث التشغيل الى جانب الرعاية الصحية لشقيقه المعوق.
يشار الى ان الوفد ضم كلا من والي بنزرت محمد قويدر وعضو مجلس نواب الشعب لمياء الدريدي و ممثلين عن مصالح الشؤون الاجتماعية واللجنة الجهوية للتضامن ومعتمد جومين مكرم السنوسي والمعتمد الاول ببنزرت عز الدين دلهومي.



Publié le:2017-01-14 19:09:27

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