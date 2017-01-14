Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Lotfi Bouchnak - Nassaya  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

الهادي مجدوب: المؤسسة الامنية اتخذت جميع الاجراءات الامنية اللازمة لحماية تونس من عودة الارهابيين من بؤر التوتر

Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - اكد وزير الداخلية الهادي مجدوب ان المؤسسة الامنية قد اتخذت جميع الاجراءات الامنية اللازمة لحماية تونس من الارهاب ومن عودة الارهابيين من بؤر التوتر واوضح الهادي مجدوب اليوم السبت في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في احياء الذكرى السادسة لثورة الحرية والكرامة التي نظمتها النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ،ان موضوع عودة الارهابيين من بؤر التوتر قد اخد حيزا اكبر مما يستحق مبرزا ان وزارة الداخلية على اتم الاستعداد لمجابهة عودتهم.

وطمأن الوزير جميع التونسيين بشان موضوع عودة الارهابيين من بؤر التوتر قائلا انه « لا يجب ايلاءه حجما كبيرا حتى لا يكون مصدرا لفزعهم » مبينا ان جميع الوحدات الامنية بمختلف اصنافها تعمل جاهدة على مجابهة الارهاب والارهابيين من جهة اخرى ثمن الهادي مجدوب مبادرة النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي واحياء الذكرى السادسة للثورة عبر تكريم عائلات شهداء المؤسسة الامنية موضحا انه من المهم جدا ان يصبح احياء هذه الذكرى تقليدا لدى اعوان وزارة الداخلية التي قدمت الكثير من الشهداء في سبيل هذا الوطن .
واشار الى ان احياء النقابة لهذه الذكرى يؤكد ان المؤسسة الامنية لن تنسى جميع الشهداء وبالخصوص منهم الشهداء الامنيين وعائلاتهم من مختلف الاسلاك سواء من الشرطة او الحرس الوطني والحماية المدنية والسجون والاصلاح والديوانة وكذلك شهداء المؤسسة العسكرية والامن الرئاسي وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للامن الداخلي نبيل العياري ان اهم مصالحة حصلت ما بعد ثورة 14 جانفي هي المصالحة التي قامت بها النقابة بين الشعب التونسي والامن سنة 2011 مشددا على ان النقابة « ستتصدى لكل من تخول له نفسه التعدي على اي مواطن تونسي » وبين ان تكريم 99 شهيدا اليوم من مختلف الاسلاك الامنية هي حركة رمزية تجاه عائلاتهم وللتاكيد بان المؤسسة الامنية لن تنسى شهدائها وكل من ضحى في سبيل هذا الوطن .
وفي موضوع اخر اكد الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي شكري حمادة في تصريح ل »وات » ضرورة تصنيف حزب التحرير تنظيما ارهابيا » قائلا ان كل حزب نادى برفع السلاح وقطع الرؤوس وتعالى على المؤسسة الامنية وهدد امن واستقرار البلاد والشعب هو تنظيم ارهابي لا بد من مقاضاته وحله وفق تعبيره وكان الهادي مجدوب وعدد من اطارات وزارة الداخلية واعضاء النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي قد وضعوا اكليلا من الزهور على ضريح شهداء المؤسسة الامنية وتلوا فاتحة الكتاب ترحما على ارواح الشهداء



Publié le:2017-01-14 18:32:19

cadre-378287a1f7a80bf880aeda841cf91445-2017-01-14 18:32:19
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 136901

Slimene  (France)  |Samedi 14 Janvier 2017 à 19h 54m |           
@kakis rafik.الإرهاب يتزرع هو?لو كان الألمان إرهابيين راك ماكش عايش عندهم. الإرهاب والعمليات الإنتحارية ضد المدنيين جابوها الإسلاميين والأوروبيين ما عندمش في التقاليد متاعهم.عمرو ما صار شعب في العالم يقوم بالإهاب ويقول الإرهاب زرعهولو عدوه.ملا تخلف ذهني!ولي يدعيو في الأشياء هاذي عايشين في أروبا.مهزلة

Kakis Rafik  (Germany)  |Samedi 14 Janvier 2017 à 19h 38m | Par           
أمريكا ، إسرائيل و أوروبا بإعانة الخميج العربي بأموالهم، زرعوا الإرهاب في جميع أنحاء العالم حتى يحققوا أهدافهم. تونس و بعض الدول العربية تلهي شعوبها بإسم الإرهاب حتى لا تطالب بحقوقها ، و كأن الإرهاب يوجد في كل شبر من الأراضي التونسية .

Machmoumelfol  (Tunisia)  |Samedi 14 Janvier 2017 à 18h 58m | Par           
Il faut rester vigilant... Surtout après la visite présumée de Marzouk en Italie.....c'est à dire que la filiale italienne de Daaech (ISI) est entrée en action.... N'oublions pas que le terroriste de Berlin Anis amri appartenait a cette redoutable filiale.. Que dieu le tout puissant nous protége!



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Gabon - Guinée Bissau
  20h : Burkina Fasso - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12816,3

  • (12/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,45416 DT        1$ =2,32106 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/01)   1097,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136901 3567|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires