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Régions

الاحتجاجات تتأجج في بن قردان في ذكرى عيد الثورة

Samedi 14 Janvier 2017
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بــاب نــات - شهدت مدينة بن قردان، بعد ظهر اليوم السبت، احتجاجات حادة تم خلالها حرق العجلات في عدد من الشوارع، ورشق الوحدات الامنية من قبل محتجين بالحجارة، لترد الوحدات باطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة و تتصاعد السنة الدخان عالية ويعسر التنفس، وهو ما وصفه شهود عيان بالوضع الاكثر حدة منذ انطلاق الاحتجاجات.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد هدوء ميز المنطقة صباح اليوم وعاد خلاله النشاط الى سالف، عهده لكن سرعان ما تحولت الى حالة من التوتر والاحتقان بعد الظهر وحتى هذا المساء تعبيرا من المحتجين عن غضبهم، معتبرين اياها طريقة لاحياء ذكرى الثورة التي لم تحقق اهدافها بل كانت 6 سنوات من الوعود الكاذبة، على حد تعبير بعضهم.
ولم تتوصل زيارة الوفد الوزاري يوم امس الى المنطقة وكذلك الاجتماع التونسي-الليبي بمعبر راس جدير الى التخفيف من حدة الاحتقان واعادة الهدوء الى المدينة التي تعيش توترا منذ اربعة ايام واعتصام منذ حوالي شهرين الى حين عودة واضحة للنشاط التجاري .
ويتواصل من جهة اخرى، اجتماع ليبي-ليبي بالمعبر الحدودي براس جدير في جانبه الليبي لبحث حل عاجل للمعبر والذي تنتظر منه السلطات الجهوية بوادر طيبة نحو انفراج الوضع في مواصلة لاجتماع يوم امس التونسي-الليبي الذي انعقد بمعبر راس جدير التونسي بإشراف والي مدنين وسلطات امنية وجمركية ليبية قال عنه الوالي انه كان ايجابيا ومثمرا وستعود بمقتضاه الحركة التجارية في غضون الايام القليلة القادمة.







Publié le:2017-01-14 19:26:56

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3 de 3 commentaires pour l'article 136900

Mandhouj  (France)  |Samedi 14 Janvier 2017 à 19h 54m |           
على رجل الدولة أن يأخذ قضايا التهميش خاصة في المناطق الحدودية بإهتمام جاد ... اليوم رجل السياسة (اغلبهم ) ، يخدمون مصالح ذاتية ، مع الأسف .. و الأشوم أنك تراهم (أشباه السياسيين ) يطالبون بتحقيق أهداف الثورة...

تحية لشعب تونس

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Samedi 14 Janvier 2017 à 19h 44m |           
الثورة لا تمطر ذهبا ولا فضة!!!
الجهد والعمل وخلق الثروة يضمن للجميع العيش الكريم!!!

Hetler  (Tunisia)  |Samedi 14 Janvier 2017 à 19h 23m |           
في هذه الذكرى السادسة لما يسمونه بالثورة...في عديد المناطق لم يحتفلوا بهذه الذكرى...فلماذا؟...بكل بساطة فهل من المعقول أن يحتفلوا باليوم الذي فتحوا على أنفسهم أبوابا من الفوضى العارمة التي عمت البلاد ...وفي كل المجالات ..ظهر لنا الإرهاب ...كثرت السرقات و البراكاجات و الزطلة والتهريب و التخريب و النهب والفساد الأخلاقي و السياسي وووووووتراجع الإنتاج في كل القطاعات.و أصبح الصعاليك و أصحاب السوابق هم من يحظون بالوظائف و الرعاية من طرف الدولة ومن
يدرس و يتعب للحصول على شهادة و يخير الرصانة و الصبر للحصول على ...وظيفة يطول انتظاره...غابت هيبة الدولة في عديد الأحداث و المجالات ...فعن أي ثورة تتحدثون ...أصبحت الألسن طويلة لتعبر عن ما يقال وما لا يجب أن يقال...تمردت فئات عديدة على هيبة الدولة لتعيث في البلاد فسادا بدعوى الإحتجاج السلمي و الحق في التنمية ...ويريدون العيش بقانون الفوضى و البلطجة ....ثرتم على كل شيء إلا على عقولقم لم تثوروا عليها قصد تطوير مستوى فكركم و وعيكم للنهوض بالبلاد
والتقدم بها ...دائما تطلبون من الدولة أن تعطيكم ...فما الذي قدمتموه لهذه البلاد؟؟؟؟فمن الأجدر أن نندب حظوظنا التعيسة في هذه الذكرى ونتأسف على ما فعلناه بالبلاد ونراجع أنفسنا بعيدا عن الأنانية......تحيا تونس



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