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Régions

الاتفاق على عودة حركة السلع بمعبر راس جدير خلال 3 أيام

Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - أفضى اجتماع تونسي ليبي بمعبر راس جدير الحدودي أمس الجمعة إلى الاتفاق على عودة حركة السلع بالمعبر خلال الأيام الثلاثة القادمة تدريجيا في انتظار اجتماع ليبي ليبي يعقد اليوم وفق ما صرح به والي مدنين طاهر المطماطي لاذاعة تطاوين.





Publié le:2017-01-14 14:04:13

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