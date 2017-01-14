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Régions

تحول عدد من الفرق الطبية متعددة الاختصاصات للاحاطة بسكان مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي

Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - تحولت صباح اليوم السبت فرق طبية متعددة الاختصاصات مرفوقة بسيارات اسعاف صنف (أ) مجهزة لدعم الاسطول الصحي بولايات الشمال الغربي والوسط الغربي والقيام بعيادات طبية مجانية لمتساكني هذه المناطق ولا سيما للتجمعات السكنية البعيدة عن مناطق العمران وذلك في اطار تجسيد قرار رئيس الحكومة بالاحاطة بمتساكني هذه المناطق اثر موجة البرد التي تعيشها البلاد حاليا.

واضاف بلاغ وزارة الصحة انه تم تكليف فريق طبي (اكثر من 20 اطار طبي) ليتحولوا لهذه الجهات لدعم جهود الاطارات الطبية بها والاحاطة الطبية بمتساكني هذه المناطق الى غاية انتهاء موجة البرد خلال الاسبوع القادم.
واذنت الوزارة بايواء المرضى الذين يقومون بحصص تصفية الدم بمستشفيات هذه المناطق حفاظا على صحتهم وتجنبا لعناء السفر وبفتح المؤسسات الصحية العمومية لايواء كبار السن والاطفال ممن يعانون مشاكل صحية بهذه الجهات المتضررة من موجة البرد.
وللاشارة كان المعهد الوطني للرصد الجوي قد افاد في نشرة خاصة الى انه من المنتظر ان تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا باغلب جهات البلاد بداية من اليوم الى غاية يوم الثلاثاء القادم نتيجة وصول هواء قطبي بارد الى البلاد التونسية.



Publié le:2017-01-14 13:20:38

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