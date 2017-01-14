قائد السبسي في قفصة: الوضع الاقتصادي يتطلب وقفة واعية لمنع تعطيل انتاج الفسفاط

Samedi 14 Janvier 2017



بــاب نــات

مجموعة من المشاريع لفائدة ولاية قفصة





Publié le:2017-01-14 13:10:07

- اكد رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، "ان الوضع الاقتصادي يتطلب وقفة واعية لمنع تعطيل انتاج الفسفاط" وقال خلال زيارة اداها، السبت، الى وحدة انتاج الفسفاط التجاري بالمتلوي التابعة لشركة فسفاط قفصة "ان الامل الوحيد لتحقيق التنمية هو مواصلة الانتاج، مشددا على ضرورة توعية وتاطير المحتجين والمعتصمين بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد".ولاحظ "ان الانتاج شهد تحسنا خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة الماضية" وقد زار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، السبت، وحدة انتاج الفسفاط التجاري بالمتلوي التابعة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وتحديدا المغسلة عدد 4 اين التقى عدد من اطارات واعوان الشركة.وقد قدم له الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عرضا حول انتاج شركة فسفاط قفصة.ومن جهة أخرى صرح رافع نصيب المدير المركزي للإنتاج بشركة فسفاط قفصة "بان طاقة إنتاج مغاسل الفسفاط التجاري بالمتلوي بلغت خلال سنة 2016 حوالي 860 الف طن ومن المبرمج أن يصل خلال السنة الحالية إنتاجها مليون و800 ألف طن وفق قوله.وللإشارة فان مدينة المتلوي تعد مركز ثقل إنتاج الفسفاط بالشركة وتضم ثلاثة مراكز كبرى للانتاج هي اقليم المتلوي كف الشفاير وكف الدور وام الخشب الذي مازال في طور التحضير والاعداد.وكان رئيس الجمهورية أعلن في تصريح صحفي عند وصوله إلى مطار قفصة لإحياء ذكرى 14 جانفي، أنه أعطى إشارة انطلاق عدد من المشاريع لفائدة الجهة إضافة إلى الإمضاء على ألف مشروع صغير سيتم إنجازه خلال العام الحالي و سيوفر 3000 آلاف موطن شغل.وأعلن قائد السبسي اليوم السبت 14 جانفي 2017، عن مشروع صناعي في مجال مشتقات الفسفاط بالمضيلة بقيمة 20 مليون دينار، إضافة إلى مشروعين فلاحيين كبيرين سينطلقان اليوم بحضور وزير الفلاحة سمير الطيب.