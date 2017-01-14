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Régions

مسيرة في سيدي بوزيد للمطالبة بتصحيح سياسة الحكومة تجاه الجهة

Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - شارك اليوم السبت عدد من مكونات المجتمع المدني في سيدي بوزيد في وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي تلتها مسيرة إلى أمام مقر الولاية تنديدا بسياسة الحكومة تجاه الجهة.

ورفع المحتجون العديد من الشعارات المنادية بتصحيح الاوضاع والتنمية والتشغيل والحرية والكرامة الوطنية الى جانب اعتماد تاريخ 17 ديسمبر كتاريخ فعلي للثورة التونسية وجعله عيدا وطنيا.
وطالبوا ايضا بالعدالة الاجتماعية وإعطاء ولاية سيدي بوزيد حقها في التنمية ودفع المشاريع المعطلة والاستماع الى مطالب المحتجين خاصة بمعتمدية المكناسي.
يشار الى تواصل الاحتجاجات للليلة الثانية على التوالي في عدد من أحياء معتمدية المكناسي وسيدي بوزيد المدينة تم خلالها استعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من قبل أعوان الامن وإيقاف عدد من الشبان بالمكناسي.



Publié le:2017-01-14 13:06:35

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