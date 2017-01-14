يوسف الشاهد: حرية الإعلام و الصحافة تعد حصنا للديمقراطية

Samedi 14 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-14 12:29:04

- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم السبت، أن حرية الإعلام و الصحافة تعد حصنا للديمقراطية مشددا على أن حكومته ستعمل على دعم هذا القطاع ومرافقته.وأضاف خلال ندوة صحفية عقدها في مقر نقابة الصحفيين التونسيين وأعلن خلالها عن جملة من الإجراءات لفائدة القطاع اثر عقد مجلس وزاري مضيق الليلة الماضية، "دورنا هو تهيئة المناخ وتحسين ظروف عمل الصحفيين" الذين دعاهم الى تنظيم قطاعهم.وقال الشاهد وهو أول رئيس حكومة يزور مقر نقابة الصحفيين "لا يجب أن ننسى ونحن نحتفل في هذا اليوم بالذكرى السادسة للثورة بوضع الإعلام التونسي قبل ست سنوات " مؤكدا على ان ما تحقق اليوم للقطاع هو مكسب مهم وأن كل الديمقراطيات تقوم على أسس الاعلام و الصحافة المتينين،حسب تعبيره .وبعد ان حذر من عودة القطاع الى الوراء دعا رئيس الحكومة الصحفيين والمسؤولين عن المؤسسات الاعلامية الى العمل على تنظيم قطاع الاعلام والصحافة مؤكدا ان دور حكومته يكمن بالاساس في الدعم والمرافقة ومعلنا في هذا الاطار 11 من الاجراءات التي تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيق عقد الليلة الماضية .من جهته شدد نقيب الصحفيين ناجي البغوري على "الروح الايجابية" في تعاطي حكومة الوحدة الوطنية في الفترة المنقضية مع عديد المسائل التي تهم قطاع الاعلام و الصحافة و العاملين به.وشدد البغوري على أن قطاع الصحافة المكتوبة في تونس يعيش حاليا أزمة حقيقية .