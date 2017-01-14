Publié le:2017-01-14 10:50:35
بالصور - رئيس الجمهورية في زيارة لولاية قفصة
Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - استهل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح صباح اليوم السبت 14 جانفي 2017 زيارة الى ولاية قفصة في ذكرى عيد الثورة والشباب.
Publié le:2017-01-14 10:50:35
Publié le:2017-01-14 10:50:35
cadre-47f7c3c40b04bea1bb893a5b43f53598-2017-01-14 10:50:35
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|03
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|Demi Finale
|-
|*
|-
|*
|-
|-
|*
|-
|*
|-
|Finale
|-
|*
|-
|*
|-
En continu
- Hier 23:47 في سابقة هي الاولى من نوعها : بيان للجبهة ال
- Hier 23:41 جورج وسوف يشتم أصالة نصري ويصفها بالفاجرة
- Hier 23:35 3 انتدابات جديدة في النادي الافريقي
- Hier 23:04 المصادقة على ميزانية المجلس الجهوي لولاية نا
- Hier 22:09 اطفال القصرين يدعون في مسيرة رمزية شباب جهت
- Hier 21:56 الاعلامية أسماء البكوش لبسيّس: يا برهان الخ
- Hier 21:45 محمد بوغلاب: زيارة يوسف الشاهد لجندوبة ''كيف
- Hier 21:01 الملحمة الفرجوية ''بيض الزمايل'' إنتاج جديد
- Hier 20:51 كرة اليد: المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية
- Hier 20:46 المطربة التي تسببت في حالة من الجدال والتراش
- Hier 20:43 الجهيناوي يتلقى دعوة من الإمارات للمشاركة في
- Hier 20:10 استرجاع 7 هكتارات دولية فلاحية بسيدي حسين
- Hier 19:26 Orange lance la nouvelle offre Flybox Max 4G
- Hier 19:22 سيدي بوزيد، : صعوبات عديدة تعيق انجاز المشار
- Hier 19:16 موجة برد يرافقها تساقط للثلوج ابتداءا من يوم
- Hier 19:11 لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تؤكد أن كل ت
- Hier 19:06 عيسى حياتو يترشح لرئاسة الاتحاد الافريقي لل
- Hier 19:02 في الذكرى السادسة للثورة، معرض ''ذاكرة الحر
- Hier 18:49 190 مليون دينار قيمة الديون المتخلدة بذمة
- Hier 18:33 المؤخر: ما ينقصنا هو تثمين نتائج البحث العلم
- Hier 18:25 سيناريوهات الانقلاب على السبسي
- Hier 18:19 قطر تخسر أولى مبارياتها في مونديال اليد امام
- Hier 17:56 المرزوقي: الوضع الحالي يختزله المثل العربي '
- Hier 17:13 شركة السكك الحديدية تدعو المواطنين الى الحذر
- Hier 17:11 اجتماع تونسي- ليبي يفضي الى الاتفاق على عودة
- Hier 17:10 وفد حكومي يلتقي بممثلين عن اهالي بنقردان
- Hier 16:14 ليلة سقوط قناع بسيّس مرّة أخرى
- Hier 15:20 هيئة الحقيقة والكرامة ستعمل على احالة قضايا
- Hier 15:10 روضة القرافي : القضاة سيدخلون مطلع الاسبوع ا
- Hier 14:23 كندا: بلحسن الطرابلسي في ضائقة مالية ومختبى
- Hier 13:16 عفو رئاسي على 3706 سجين بمناسبة عيد الثورة
- Hier 13:16 التونسيون لا يعرفون شهداء ثورتهم بعد
- Hier 13:04 مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء محور صراع م
- Hier 12:40 حادث تصادم سيارة بقطار صفاقس - تونس دون تسج
- Hier 12:28 الوضع العام بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية
- Hier 12:13 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة يبحثا
- Hier 11:30 القصرين:إصابة عسكري فى انفجار لغم
- Hier 11:27 سلك الشرطة البيئية ينطلق موفى مارس 2017
- Hier 11:14 احتجاجات ليلية في عدد من مناطق سيدي بوزيد سي
- Hier 10:58 اضطراب في توزيع مياه الشرب لاسبوعين في ولايا
- Hier 10:39 وزير الصناعة والتجارة في زيارة عمل اليوم إلى
Indicateurs Banque Centrale
Tunis
Où nous suivre
(210974) الإعلامية التي أسقطت لطفي العماري
(175028) الأزهر العكرمي يكشف: صاحب قناة تلف
(160870) نوفل الورتاني لمعز الجودي مكان زرا
(136873) الجزيرة الوثائقية تبث تحقيقا حول
(123034) صحفية قناة ''العربي اليوم'' تحرج م
(112110) عفاف الغربي لمعز الجودي: ماهذا الح
(109190) اليوم تقام بالعاصمة جنازة الضحيتين
(105431) بسيس يرد بقوة على منتقديه... ألا
Par:Aziz Naceeur (Qatar )
Sur:جورج وسوف يشتم أصالة نصري ويصفها بالفاجرة