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Politique

بالصور - رئيس الجمهورية في زيارة لولاية قفصة

Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - استهل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح صباح اليوم السبت 14 جانفي 2017 زيارة الى ولاية قفصة في ذكرى عيد الثورة والشباب.






















Publié le:2017-01-14 10:50:35

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