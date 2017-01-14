بالصور - رئيس الجمهورية في زيارة لولاية قفصة

Samedi 14 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-14 10:50:35

- استهل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح صباح اليوم السبت 14 جانفي 2017 زيارة الى ولاية قفصة في ذكرى عيد الثورة والشباب.