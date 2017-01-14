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Partis

حركة الشعب بسيدي بوزيد تطالب الحكومة بالتسريع في اقالة والي الجهة لما اقترفه من اخطاء كبيرة في ملفات عديدة

Samedi 14 Janvier 2017
بــاب نــات - اكد المكتب الجهوي لحركة الشعب بسيدي بوزيد، مقاطعته الاجتماع الوزاري المنعقد، امس الجمعة، بمقر ولاية سيدي بوزيد بحضوروزيري الشؤون الاجتماعية والتنمية بدعوة من والي الجهة، باعتباره يؤكد التعاطي السلبي للسلطة مع استحقاقات الجهات المحرومة ومواصلتها لسياسة الهروب إلى الأمام وعدم التفكير الجدي في بعث مواطن الشغل بالجهة .

وطالب ، في بيان له، امس الجمعة، الحكومة بالتسريع في إقالة والي سيدي بوزيد لما اقترفه من أخطاء كبيرة في ملفات عديدة آخرها تسخيره لميليشيات إعتدت على محتجي المكناسي وضرورة تفعيل التمييز الايجابي الذي يهم المناطق المحرومة و المهمشة منذ عقود.
ودعا، الى ضرورة الابتعاد عن سياسة التسويف التي تنتهجها السلطة في التعامل مع مشاكل الجهة ، منبها الى أن النظر في مشاكل الجهة لايهم فقط أحزاب الائتلاف الحاكم التي أثبتت الأحداث فشلها في الاهتمام بالشأن الجهوي بل يهم أيضا كل الأحزاب و فعاليات المجتمع المدني.
وقد عبرت الحركة عن مساندتها اللامشروطة بحق ابناء الشعب في بنقردان و المكناسي و منزل بوزيان و سائر الجهات في الاحتجاج السلمي على الاوضاع الاجتماعية المتردية و غياب الحلول الجذرية لمشاكلها المزمنة داعية اياهم الى عدم الانجرار وراء الممارسات العنيفة التي تضر بالممتلكات العامة و الخاصة.
واضافت ،ان تجدد التحركات دليل حاسم على ان اطلاق الوعود و اعتماد سياسة المسكنات لن تفيد في ضمان السلم الاهلي خاصة في ظل تزايد المخاطر الامنية الناتجة عن العودة المحتملة للجماعات الارهابية من بؤر التوتر الى تونس.
ودعت، الحكومة الى الاسراع في تنظيم حوار وطني اجتماعي يحدد احداثيات السياسة الاجتماعية الواجب اتباعها لاستئصال الاسباب الحقيقية للإحتقان، محذرة من مغبة الاستمرار في التعاطي السلبي مع ملف المفروزين امنيا و اعتماد سياسة المماطلة مع هذه الشريحة .



Publié le:2017-01-14 10:44:43

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