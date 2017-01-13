Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Amani - Ma Takhbar Hada  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

رئيس الحكومة يأذن بإرسال قافة طبيىة يوم السبت إلى ولاية جندوبة

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بإرسال قافلة طبية لولاية جندوبة، السبت، تضم 14 إطارا طبيا، إلى جانب توفير أدوية للتكفل بالحالات الصحية للمواطنين، وذلك على إثر الزيارة الميدانية التي أداها وفد حكومي يوم الخميس إلى الجهة، في إطار متابعة عمليات التدخل لمجابهة موجة البرد التي تشهدها البلاد.

كما كلف الشاهد، وزيرة الصحة سميرة مرعي بتخصيص سيارتي إسعاف مجهزتين بالمستلزمات الطبية الضرورية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة.
يذكر أن رئيس الحكومة أدى الخميس، زيارة إلى مناطق بجهة الشمال الغربي، وأذن خلال زيارته إلى منطقة عين سلطان من ولاية جندوبة، بالتسريع في انشاء 1000 وحدة سكنية اجتماعية، وتوزيع 50 مسكنا بمنطقة المنجم بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، وتقديم مساعدات عينية ولوجستية لفك العزلة عن الأهالي.



Publié le:2017-01-13 23:04:21

cadre-99da8c6e51e530d5354fb6954066f324-2017-01-13 23:04:21
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136877



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Gabon - Guinée Bissau
  20h : Burkina Fasso - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12816,3

  • (12/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,45416 DT        1$ =2,32106 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/01)   1097,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136877 1236|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires