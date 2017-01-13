رئيس الحكومة يأذن بإرسال قافة طبيىة يوم السبت إلى ولاية جندوبة

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 23:04:21

- أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بإرسال قافلة طبية لولاية جندوبة، السبت، تضم 14 إطارا طبيا، إلى جانب توفير أدوية للتكفل بالحالات الصحية للمواطنين، وذلك على إثر الزيارة الميدانية التي أداها وفد حكومي يوم الخميس إلى الجهة، في إطار متابعة عمليات التدخل لمجابهة موجة البرد التي تشهدها البلاد.كما كلف الشاهد، وزيرة الصحة سميرة مرعي بتخصيص سيارتي إسعاف مجهزتين بالمستلزمات الطبية الضرورية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة.يذكر أن رئيس الحكومة أدى الخميس، زيارة إلى مناطق بجهة الشمال الغربي، وأذن خلال زيارته إلى منطقة عين سلطان من ولاية جندوبة، بالتسريع في انشاء 1000 وحدة سكنية اجتماعية، وتوزيع 50 مسكنا بمنطقة المنجم بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، وتقديم مساعدات عينية ولوجستية لفك العزلة عن الأهالي.