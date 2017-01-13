رئيس الحكومة يأذن بإرسال قافة طبيىة يوم السبت إلى ولاية جندوبة

كما كلف الشاهد، وزيرة الصحة سميرة مرعي بتخصيص سيارتي إسعاف مجهزتين بالمستلزمات الطبية الضرورية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن رئاسة الحكومة.
يذكر أن رئيس الحكومة أدى الخميس، زيارة إلى مناطق بجهة الشمال الغربي، وأذن خلال زيارته إلى منطقة عين سلطان من ولاية جندوبة، بالتسريع في انشاء 1000 وحدة سكنية اجتماعية، وتوزيع 50 مسكنا بمنطقة المنجم بمعتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، وتقديم مساعدات عينية ولوجستية لفك العزلة عن الأهالي.
Publié le:2017-01-13 23:04:21
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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