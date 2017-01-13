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Journaux Médias محمد بوغلاب: زيارة يوسف الشاهد لجندوبة ''كيف زيارات بن على والبنادرية رجعوا يطبلوا'' Vendredi 13 Janvier 2017

video بــاب نــات - قال محمد بوغلاب كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي أن الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ولاية جندوبة شبيهة بالزيارات التي كان يأديها الرئيس السابق.

وقال محمد بوغلاب " البنادرية رجعوا يطبلوا", مضيفا " يوسف الشاهد يتقاضى أجرا على القيام بمهامه وليس بصدد ممارسة العمل الخيري حتى يتّم التهليل لتحركاته".



وكان رئيس الحكومة تولى خلال زيارة أداها للشمال الغربي يوم الخميس اعطاء اشارة انطلاق توزيع المساعدات الحكومية التي تم اقرارها لفائدة المتضررين من موجة البرد كما اطلع على الاوضاع الاجتماعية الهشة لبعض المتساكنين خاصة في ما يتصل بالسكن والصحة.

كما اعطي اشارة انطلاق توزيع مفاتيح مجموعة سكنية تضم 50 مسكنا على مستحقيها من ضعاف الحال والذين استوفوا الشروط اللازمة للانتفاع بها.











Publié le:2017-01-13 21:45:20

- قال محمد بوغلاب كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي أن الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى ولاية جندوبة شبيهة بالزيارات التي كان يأديها الرئيس السابق.وقال محمد بوغلاب " البنادرية رجعوا يطبلوا", مضيفا " يوسف الشاهد يتقاضى أجرا على القيام بمهامه وليس بصدد ممارسة العمل الخيري حتى يتّم التهليل لتحركاته".وكان رئيس الحكومة تولى خلال زيارة أداها للشمال الغربي يوم الخميس اعطاء اشارة انطلاق توزيع المساعدات الحكومية التي تم اقرارها لفائدة المتضررين من موجة البرد كما اطلع على الاوضاع الاجتماعية الهشة لبعض المتساكنين خاصة في ما يتصل بالسكن والصحة.كما اعطي اشارة انطلاق توزيع مفاتيح مجموعة سكنية تضم 50 مسكنا على مستحقيها من ضعاف الحال والذين استوفوا الشروط اللازمة للانتفاع بها.

cadre-47abd2765f6ad5730a58505a5f9812b0-2017-01-13 21:45:20

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