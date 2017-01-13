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Politique

الجهيناوي يتلقى دعوة من الإمارات للمشاركة في الدورة الوزارية للمنتدى العربي الروسي

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - إلتقى خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، سالم عيسى القطام الزعابي، الذي سلمه دعوة من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للمشاركة في أشغال للدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي، الذي تحتضنه أبو ظبي في غرة أفريل القادم.

ومثل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان، إلى واقع العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.



Publié le:2017-01-13 20:43:03

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1 de 1 commentaires pour l'article 136867

Mandhouj  (France)  |Vendredi 13 Janvier 2017 à 21h 13m |           
المنتدى العربي الروسي ! خاصة بعد وقوف حفتر على حاملة الطائرات الروسية .. زعما باش يتداولون في الغزو الروسي لليبيا ؟
نتمنى لليبيا السلامة و إنتصار عقلية الوحدة و ليس عقلية الإنقلاب .. و ندعو دولتنا أن لا تكون شاهد زور .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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