الجهيناوي يتلقى دعوة من الإمارات للمشاركة في الدورة الوزارية للمنتدى العربي الروسي

بــاب نــات
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إلتقى خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، سالم عيسى القطام الزعابي، الذي سلمه دعوة من وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، للمشاركة في أشغال للدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي، الذي تحتضنه أبو ظبي في غرة أفريل القادم.
ومثل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان، إلى واقع العلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
Publié le:2017-01-13 20:43:03
Par:mandhouj (France )
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