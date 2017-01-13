تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات من تركيا الى تونس عبر مطار تونس قرطاج

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 19:17:54

- اعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن تفكيك شبكتين مختصتين في ترويج المخدرات الاولى تنشط بولاية اريانة والثانية مختصة في تهريب وترويج المخدرات من تركيا الى تونس عبر مطار تونس قرطاج .واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني تمكنت يوم امس الخميس من تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات تنشط بولاية أريانة وإلقاء القبض على شخصين تتراوح أعمارهما بين 21 و27 سنة وحجز لديهما 320 قرصا مخدّرا نوع "إكستازي" قيمتها الماليّة أكثر من 17 ألف دينار وحوالي 200 غ من مخدّر "الأفيون" (المادّة الأوليّة لإستخراج مخدّري الهيروين والمورفين) تقدّر قيمتها الماليّة بـ 24 ألف دينار واضاف البلاغ ، انه تمّ ايضا حجز مبلغ مالي قدره 1600 دينار متأتّ من تجارة تلك المادّة وبندقيّة صيد عيار 9 مم دون رخصة وسيّارة يستغلونها في تنقلاتهم مشيرا الى ان القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز قدرت بحوالي 43 ألف دينار.وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بمواصلة التحرّيات والإحتفاظ بالمظنون فيهما وإدراج شخص ثالث شمله البحث بالتفتيش وفيما يخص الشبكة الثانية افاد بلاغ وزارة الداخلية ان الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة باشرت منذ مدّة أبحاثها وتعقبها لنشاط شبكة مختصّة في تهريب وترويج المخدّرات من تركيا إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج .واضاف نفس المصدر انه بعد التأكّد من سفر عدد من أفراد الشبكة إلى تركيا لإتمام عمليّة التهريب وإثر التنسيق مع النيابة العموميّة، تمكّنت وحدات الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات أمس الأوّل بمطار تونس قرطاج من ضبط أفراد هذه الشبكة الذي يبلغ عددهم أربعة أشخاص من بينهم إمرأة أثناء حلولهم بالمطار.و اوضح البلاغ أن اثنان منهم تمكّنا من إدخال عدد من الكبسولات المحمّلة بنحو 300 غ من مخدّري "الهيرويين" و"الكوكايين" بصفة محكمة بجسديهما ممّا استوجب عرضهما على الفحص بالأشعّة اكس باحد المستشفيات كما تم اعلام النيابة العمومية بتونس بحيثيات الموضوع والابحاث متواصلة .