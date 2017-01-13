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Régions

المصادقة على ميزانية المجلس الجهوي لولاية نابل بعنوان سنة 2017

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - صادق المجلس الجهوي لولاية نابل، اليوم الجمعة، خلال دورته العادية الرابعة لسنة 2016 المنعقدة بمقر الولاية، على ميزانيته لسنة 2017 والمقدرة بـ5 ملايين و174 ألف دينار.

و تمت، خلال هذه الدورة التي ترأسها والي نابل منور الورتاني بحضور نواب الجهة، المصادقة على مخطط عمل لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية خلال صائفة 2017 ، الى جانب التأكيد على مراجعة المنظومة القانونية لاستغلال المجامع المائية بما يضمن انتظام تزويد المواطنين بمياه الشرب والعمل تدريجيا على تبني عدد من المناطق الريفية عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وتضمنت أشغال هذه الدورة متابعة انجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2016 التي ناهزت نسبة إنجازها71 بالمائة وقدرت نسبة التصرف من الاعتمادات المخصصة لها بـ65 بالمائة، بالإضافة إلى استعراض تقارير لجان الفلاحة والصيد البحري والشؤون الاجتماعية والصحة والتعاون والعلاقات الخارجية.
و تم ،خلال هذه الجلسة، عرض مطالب تكفل بـ3 مسنين على اللجنة المختصة التابعة للمجلس الجهوي التي تتخذ قرار التكفل، بالاضافة الى النظر في دعوة المقاطعات المتوأمة مع ولاية نابل والأطراف المعنية بالسياحة للمشاركة في الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة من 15 الى 19 مارس 2017.
وأفاد المدير الجهوي للتنمية بولاية نابل شكري المسلماني، في تصريح لمراسلة (وات) على هامش انعقاد المجلس الجهوي، أنه "تم مؤخرا برمجة مشروعين للتنمية المندمجة بمعتمديتي الهوارية وتاكلسة بكلفة تقدر بـ10 ملايين دينار لكل معتمدية منها 7 ملايين دينار للبنية الأساسية و 3 ملايين دينار للعناصر المنتجة أي القروض الموجهة لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة".
وأكد أنه "سيتم بداية من الأسبوع القادم تحديد هذه المشاريع مع المصالح الفنية المحلية والجهوية ومكونات المجتمع المدني"، مبينا أن هذه المشاريع موجهة أساسا لتحسين البنية الأساسية بهدف تحفيز الاستثمار وتطوير مؤشرات التنمية بصفة عامة وخلق ديناميكية بالمعتمديات الأقل حظا.



Publié le:2017-01-13 23:04:06

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