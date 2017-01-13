اطفال القصرين يدعون في مسيرة رمزية شباب جهتهم الى نبذ العنف

وذكرت مديرة الروضة فوزية الفارحي أن "هذه المسيرة الرمزية توقفت ، في مناسبات عديدة، أمام بعض المقاهي لتوزيع الورود على مرتاديها خاصة الشباب وترديد امامهم جملة من الشعارات المناهضة للعنف والتخريب والداعية الى انتهاج الأساليب السلمية للتعبير عن مطالبهم والاحتكام الى العقل ونبذ كل اشكال الفوضى والشغب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة" .
وأضافت أن "هذه البادرة جاءت على خلفية الاحتجاجات الليلية ،التي شهدتها مدينة القصرين (مساء الثلاثاء 3 جانفي الجاري) واحتجاجات في بعض المناطق (تالة وسبيطلة ) الاسبوع الجاري، بسبب انتهاجهم لطرق غير سلمية من اشعال للعجلات المطاطية وإغلاق للطرق وتعطيل لحركة المرور ولسير العمل في بعض المؤسسات العمومية (معتمدية سبيطلة ) .
يشار الى أن هذه المسيرة تزامنت مع اقدام عدد من شباب مدينة القصرين على اشعال العجلات المطاطية بمفترق حي الزهور للمطالبة بتشغيلهم وتحسين ظروف عيشهم .
Publié le:2017-01-13 22:09:55
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
Sur: صورة اليوم من قفصة: استقبال حافظ قايد السبسي ب''الكسكسي بالعلوش''