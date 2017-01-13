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Journaux Régions اطفال القصرين يدعون في مسيرة رمزية شباب جهتهم الى نبذ العنف Vendredi 13 Janvier 2017

بــاب نــات - في مبادرة تلقائية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة التونسية، نظمت، ظهر اليوم الجمعة، احدى رياض الأطفال الخاصة بمدينة القصرين ( روضة عالم الطفل ) مسيرة رمزية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وشارك فيها أطفال الروضة وعدد من المربين والأولياء و ذلك لنبذ العنف و الدعوة للتعبير السلمي عن مطالب التنمية للمحتجين بالجهة .



وذكرت مديرة الروضة فوزية الفارحي أن "هذه المسيرة الرمزية توقفت ، في مناسبات عديدة، أمام بعض المقاهي لتوزيع الورود على مرتاديها خاصة الشباب وترديد امامهم جملة من الشعارات المناهضة للعنف والتخريب والداعية الى انتهاج الأساليب السلمية للتعبير عن مطالبهم والاحتكام الى العقل ونبذ كل اشكال الفوضى والشغب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة" .

وأضافت أن "هذه البادرة جاءت على خلفية الاحتجاجات الليلية ،التي شهدتها مدينة القصرين (مساء الثلاثاء 3 جانفي الجاري) واحتجاجات في بعض المناطق (تالة وسبيطلة ) الاسبوع الجاري، بسبب انتهاجهم لطرق غير سلمية من اشعال للعجلات المطاطية وإغلاق للطرق وتعطيل لحركة المرور ولسير العمل في بعض المؤسسات العمومية (معتمدية سبيطلة ) .

يشار الى أن هذه المسيرة تزامنت مع اقدام عدد من شباب مدينة القصرين على اشعال العجلات المطاطية بمفترق حي الزهور للمطالبة بتشغيلهم وتحسين ظروف عيشهم .







Publié le:2017-01-13 22:09:55

- في مبادرة تلقائية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة للثورة التونسية، نظمت، ظهر اليوم الجمعة، احدى رياض الأطفال الخاصة بمدينة القصرين ( روضة عالم الطفل ) مسيرة رمزية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وشارك فيها أطفال الروضة وعدد من المربين والأولياء و ذلك لنبذ العنف و الدعوة للتعبير السلمي عن مطالب التنمية للمحتجين بالجهة .وذكرت مديرة الروضة فوزية الفارحي أن "هذه المسيرة الرمزية توقفت ، في مناسبات عديدة، أمام بعض المقاهي لتوزيع الورود على مرتاديها خاصة الشباب وترديد امامهم جملة من الشعارات المناهضة للعنف والتخريب والداعية الى انتهاج الأساليب السلمية للتعبير عن مطالبهم والاحتكام الى العقل ونبذ كل اشكال الفوضى والشغب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة" .وأضافت أن "هذه البادرة جاءت على خلفية الاحتجاجات الليلية ،التي شهدتها مدينة القصرين (مساء الثلاثاء 3 جانفي الجاري) واحتجاجات في بعض المناطق (تالة وسبيطلة ) الاسبوع الجاري، بسبب انتهاجهم لطرق غير سلمية من اشعال للعجلات المطاطية وإغلاق للطرق وتعطيل لحركة المرور ولسير العمل في بعض المؤسسات العمومية (معتمدية سبيطلة ) .يشار الى أن هذه المسيرة تزامنت مع اقدام عدد من شباب مدينة القصرين على اشعال العجلات المطاطية بمفترق حي الزهور للمطالبة بتشغيلهم وتحسين ظروف عيشهم .

cadre-c3f4264079a39750b5aca5d141135b8a-2017-01-13 22:09:55

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