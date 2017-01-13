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Economie

190 مليون دينار قيمة الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة 55 مصحّة خاصة

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - الغرفة الوطنية للمصحّات الخاصّة تدعو وزارة الخارجية إلى التدخل لدى السلطات الليبية لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة المصحات التونسية تونس 13 جانفي 2017 (وات) - مثل ملف الديون المتخلّدة بذمّة الدولة الليبية لفائدة المصحات التونسية الخاصّة، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أمس الخميس بوفد عن الغرفة الوطنية للمصحّات الخاصّة يتقدمه رئيس الغرفة خالد النابلي.

والتمس رئيس الغرفة من وزير الشؤون الخارجية التدخل لدى السلطات الليبية لاستخلاص هذه الديون التي أثرت سلبا على الوضعية المالية لحوالي 55 مصحّة، دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها منذ سنة 2013 وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وقد أبدى وزير الخارجية، حسب ذات المصدر، تفهمه للانعكاسات السلبية لهذا الملف على الوضع المالي للمصحّات التونسية، مؤكدا استعداد الوزارة لمتابعته والقيام بالاتصالات اللازمة مع الجانب الليبي وكل الأطراف المتدخلة من أجل التوصل إلى حل منصف لهذه المسألة.
يذكر ان قيمة الديون المتخلدة بذمة الليبيين الذين تلقوا علاجا في تونس بلغت 190 مليون دينار إلى غاية شهر مارس 2016، وفق ما أفاد به رضا العوكلي وزير الصحة آنذاك في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تصريح سابق ل(وات).



Publié le:2017-01-13 18:49:20

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