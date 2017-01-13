Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Al Jessmi - Ma drit  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

رابطة حقوق الانسان تدعو إلى احترام حقوق الانسان الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عشية الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011، جميع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والأطراف السياسية التي في السلطة أو في المعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية من أجل احترام حقوق الإنسان الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها تونس.

وجددت الرابطة في بيان اليوم الجمعة ، الدعوة إلى الإسراع بإرساء بقية مؤسسات النظام المدني الديمقراطي الواردة في الدستور، مؤكدة من جهة اخرى على أهمية العمل من أجل إرساء تنمية تضمن التشغيل للشباب وتحفظ كرامتهم وتحميهم من الجريمة والإرهاب كما تضمن العدل بين المواطنين والجهات، فضلا عن التأكيد على أهمية نشر ثقافة حقوقية لتحصين المجتمع من الإرهاب والفساد.
واشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى " تواصل تعثر المعالجة النهائية لملف شهداء الثورة وجرحاها وعدم الحسم الى حد هذا التاريخ في جبر الاضرار المادية والمعنوية لهم ولذويهم وعدم محاسبة المسؤولين عنه، أمرا وتنفيذا رغم تواترالجلسات القضائية والادارية وتواصل تعثر مسار ملف العدالة الانتقالية رغم الشروع في جلسات الاستماع العلنية وتطرقت الرابطة الى ما وصفته "بتواتر ممارسات انتهاك حقوق الانسان في مفهومها الشمولي ، من ذلك تواصل التعذيب والمحاكمات والايقافات الجائرة والاعتداءات المختلفة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية المواطنين في إبداء آراءهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقمع التحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية تحت ذرائع مختلفة بعضها موروث عن نظام الاستبداد وتواصل الزج بأعداد من الشبان في السجون بمقتضى القانون عدد 52 وتواصل تطبيق الفصلين 230 و 227 مكرر من المجلة الجنائية رغم الوعود المتكررة بوضع حد لكل هذه الانتهاكات" وفق نص البيان وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق على ما اعتبرته تزايد الدعوات الى التراجع عن عديد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المنصوص عليها في الدستور وتواصل انتهاكها رغم كونها كانت من الاسباب الرئيسية للثورة وأبرز استحقاقاتها ، في الوقت الذي تقر فيه الجهات الرسمية وشبه الرسمية باستشراء الفساد بالإضافة إلى استشراء الارهاب بسبب ما اعتبرته "تساهلا مع الثقافة الظلامية المعادية للتمدن والمتعارضة مع مبادئ حقوق الانسان ومع المواثيق الدولية ذات الصلة.



Publié le:2017-01-13 21:08:00

cadre-fc3bdf2d69a9cc6b78f0f4fd84956da9-2017-01-13 21:08:00
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136855



Babnet Tunisie Special CAN 2017
   J - 1

Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12813,1

  • (11/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,44207 DT        1$ =2,34525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/01)   1101,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136855 123|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires