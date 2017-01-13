استرجاع 7 هكتارات دولية فلاحية بسيدي حسين

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 20:10:59

- أعلنت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، الجمعة، عن استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 7 هكتارات بمنطقة "مغيرة إنزال" بمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس، وفق بلاغ للوزارة.وافادت الوزارة أنها تمكنت، أمس الخميس، من استرجاع هذا العقار بشكل طبيعي بعد تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي تونس ضدّ الشاغلين بدون وجه حقّ للملك العمومي وذلك بمساعدة السلط المحلية والأمنية وبحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بتونس.وأشارت، في نفس البلاغ، إلى أن الوزارة ستتولى إعادة توظيف هذا العقار حسب التراتيب القانونية المعمول بها.وتجدر الإشارة الى أن هذه العملية تتنزل في إطار المقاربة المستمرة التي تنتهجها الحكومة في استرجاع أراضي الدولة المستولى عليها بدون صفة قانونية.