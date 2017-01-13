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Economie

شركة السكك الحديدية تدعو المواطنين الى الحذر بسبب تعطل تقاطع السكة والطريق بباردو

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - دعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مستعملي الطريق على مستوى تقاطع السكة مع الطريق بباردو الى ضرورة الانتباه والتريث قبل العبور باعتبار تعطل الحواجز الالية والاشارات الضوئية على مستوى هذا التقاطع.

واوضحت الشركة في بلاغ لها، الجمعة، انه تم كاجراء احتياطي ولضمان سلامة مستعملي الطريق تعيين حارس على تقاطع باردو.
ولفتت الشركة الى ان تعطل الحواجز في جهة باردو ناجم عن قطع الاسلاك الكهربائية المرتبطة بالحواجز الالية والاشارات الضوئية في تقاطعات تلك المنطقة.
وبينت انها ستعمل على استبدال الاسلاك الكهربائية التي يفوق طولها 1500 متر بداية من يوم الاثنين 16 جانفي 2017 وقالت الشركة إن الاشغال التي تقوم بها شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة الجارية بين تونس والقباعة تسببت بشكل لا ارادي وبصفة متكررة في قطع الاسلاك الكهربائية المرتبطة مما ادى الى تعطل الحواجز في جهة باردو.



Publié le:2017-01-13 17:13:33

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