اجتماع تونسي- ليبي يفضي الى الاتفاق على عودة حركة السلع عبر معبر رأس جدير خلال الأيام المقبلة

و أكد الوالي على وجود بوادر طيبة لانفراج الوضع في المعبر واستئناف حركة انسياب السلع التي ستهيأ الأرضية المناسبة لمواصلة المشاورات وبحث الاشكاليات الترتيبية والقانونية محل التفاوض مع حكومة الوفاق الليبية.
وحضر هذا الاجتماع عن الجانب التونسي والي مدنين، وممثل عن الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، وممثلين عن مجلس نواب الشعب ، فيما حضرت عن الجانب الليبي سلطات امنية وجمركية بالمعبر الليبي.
Publié le:2017-01-13 17:11:35
Par:bizertin (France )
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