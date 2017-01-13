اجتماع تونسي- ليبي يفضي الى الاتفاق على عودة حركة السلع عبر معبر رأس جدير خلال الأيام المقبلة

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 17:11:35

- أفضى اجتماع تونسي- ليبي بمعبر رأس جدير الحدودي ، اليوم الجمعة، عن الاتفاق على عودة حركة السلع بالمعبر خلال الثلاثة أو الأربعة ايام القادمة تدريجيا في انتظار اجتماع ليبي- ليبي يوم غد السبت، وفق ما أفاد به والي مدنين طاهر المطماطي مراسلة (وات) بالجهة.و أكد الوالي على وجود بوادر طيبة لانفراج الوضع في المعبر واستئناف حركة انسياب السلع التي ستهيأ الأرضية المناسبة لمواصلة المشاورات وبحث الاشكاليات الترتيبية والقانونية محل التفاوض مع حكومة الوفاق الليبية.وحضر هذا الاجتماع عن الجانب التونسي والي مدنين، وممثل عن الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، وممثلين عن مجلس نواب الشعب ، فيما حضرت عن الجانب الليبي سلطات امنية وجمركية بالمعبر الليبي.