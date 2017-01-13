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Economie

وزارة الطاقة والمناجم تنفي وجود حريق في حقل المهدية

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - نفت وزارة الطاقم والمناجم، الجمعة، "وجود حريق بحقل المهدية الذي تسهر عليه الشركى التونسية الجزائرية (نوميد)" بعدما عاين متساكنو الجهة تصاعدا للدخان منذ أمس الخميس.

وأوضح مصدر من الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته، لمراسل "وات" أن الأمر يتعلق "بتجارب وعمليات فنية يجريها مهندسو وأعوان الشركة في إطار اكتشاف بئر جديدة تدعى المهدية 3"، دون أن يقدم معلومات حول طاقة البئر الإنتاجية.
وفسر المسؤول تصاعد الدخان بأنه "أمر عادي وفق ما تقتضيه عمليات الاستكشاف في العالم" مبينا، من جهة أخرى، أن الشركة تتخلص من فواضل المحروقات بهذه الطريقة.
وبين أنه من المنتظر أن تطبق شركة "نوميد"، قريبا، طريقة جديدة في التخلص من هذه الفواضل "حفاظا على البيئة من التلوث المنجر عن هذه العملية".



Publié le:2017-01-13 14:22:21

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