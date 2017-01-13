حادث تصادم سيارة بقطار صفاقس - تونس دون تسجيل اضرار بشرية

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 12:40:13

- جد صباح الجمعة على الساعة السادسة و25 دقيقة حادث اصطدام سيارة خاصة بالقطار الرابط بين صفاقس وتونس وذلك بين محطتي الجم وكركر على مستوى التقاطع بالنقطة الكلمترية 203+712 دون تسجيل اضرار بشرية.واوضحت وزارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها، ان التقطع المذكور مجهزا بحواجز الية ومنبه صوتي واشارة ضوئية وعلامة مرورية.ويتمثل الحادث في تجاوز السيارة للحاجز الذي كان يعمل بشكل عادي وتوقفها الفجئي على السكة مما دفع سائقها الى الفرار.وقد نتج عن الحادث اضرارا مادية بالسيارة وتكسير الحاجز الالي اضافة الى تعطل حركة سير القطار.ودعت الشركة بالمناسبة كل مستعملي الطريق من مترجلين ومختلف وسائل النقل الى ضرورة الحذر ومزيد الانتباه والتريث قبل عبور تقاطعات السكة مع الطريق واحترام الاشارات بجميع انواعها، وفق ذات البلاغ.