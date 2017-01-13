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تراجع عمليات التشغيل في ولاية نابل خلال سنة 2016 بنسبة ناهزت 3 بالمائة

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكّنت مكاتب التشغيل والعمل المستقل في ولاية نابل خلال سنة 2016 من تسجيل 5913 عملية تشغيل منها1421 لفائدة حاملي الشهائد العليا مقابل 6090 سنة 2015 أي بانخفاض ناهز ال3 بالمائة وذلك وفق ما جاء فى تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتكوين المهنى والتشغيل بالجهة.

ويعود هذا التراجع وفق التقرير ذاته، إلى تردد طالبي الشغل في الانخراط في برامج التشغيل المعروضة عليهم في انتظار توضح الرؤية بخصوص برنامج عقد الكرامة.
وفي المقابل سجّلت عروض التشغيل ارتفاعا من 9989 سنة 2015 الى 10102 عرضا أي بنسبة تناهز 9 بالمائة.
وتأتي هذه العروض بالخصوص من قطاعات الصناعات المعملية والنسيج والإكساء والسياحة والتجارة والقطاعات المختلفة حيث تفوق 90 بالمائة من مجموع عروض الشغل إذ تمثل الصناعات المعملية 29 فاصل 67 بالمائة ويفوق قطاع النسيج والإكساء 24 بالمائة والسياحة بنسبة فاقت 12 بالمائة والتجارة بنسبة تجاوزت 12 بالمائة والقطاعات المختلفة بنسبة 11 بالمائة.
وبلغ عدد المنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل ( تربصات الإعداد للحياة المهنية ، عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي، عقود التأهيل والإدماج المهني، عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة وعقود في إطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية) 6945 طالب شغل منهم 4322 من حاملي شهادات التعليم العالي مقابل 6662 منتفعا منهم 4322 من حاملي شهادات التعليم العالي سنة 2015 وحسب نفس التقرير فإن عدد المنتفعين ببرنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى بلغ خلال السنة الفارطة 599 شابا وشابة منهم 436 من حاملي شهادات التعليم العالي مقابل 500 شاب وشابة منهم 328 من حاملي شهادات التعليم العالي سنة 2015 .



Publié le:2017-01-13 15:06:19

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Togo 0 0 0 0 0 0
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