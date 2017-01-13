الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة يبحثان كيفية مكافحة الفساد في المؤسسات الإعلامية

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 12:13:22

- "الاتفاق على تفعيل الآليات المشتركة لمراقبة شفافية تمويل المؤسسات الإعلامية وتنظيم دورات تدريبية سنة 2017 في مجال الصحافة المتخصصة في الكشف عن قضايا الفساد" هي أهم المحاور التي تناولها بالنقاش مساء الخميس أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع أعضاء من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وتباحث الأعضاء وفق بلاغ لنقابة الصحفيين وفي إطار جلسة العمل المشتركة التي احتضنها مقر الهيئة برامج العمل الثنائية في مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة بين الهيئة ونقابة الصحفيين.كما ناقشوا مشروع اتفاقية مشتركة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سيتم الإعلان عن تفاصيل بنودها و تاريخ توقيعها لاحقا.