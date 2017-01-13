الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة يبحثان كيفية مكافحة الفساد في المؤسسات الإعلامية

وتباحث الأعضاء وفق بلاغ لنقابة الصحفيين وفي إطار جلسة العمل المشتركة التي احتضنها مقر الهيئة برامج العمل الثنائية في مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة بين الهيئة ونقابة الصحفيين.
كما ناقشوا مشروع اتفاقية مشتركة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، سيتم الإعلان عن تفاصيل بنودها و تاريخ توقيعها لاحقا.
Publié le:2017-01-13 12:13:22
Par:Mourad Jemni (Tunisia )
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