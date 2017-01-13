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موجة برد يرافقها تساقط للثلوج ابتداءا من يوم غد السبت

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - من المنتظر ان تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا باغلب جهات البلاد بداية من يوم السبت 14 جانفي والى غاية الثلاثاء 17 جانفي 2017 وذلك نتيجة وصول هواء قطبي بارد الى البلاد التونسية.

واشار المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة خاصة، ان درجات الحرارة ستتراوح بين درجتين تحت الصفر و3 درجات وتكون القصوى عامة بين 8 و 12 وفي حدود 4 درجات بالمرتفعات مع هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كلم/س مما يزيد في الإحسساس بالبرودة.
ومن المنتظر تساقط الثلوج من الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد وخلال الأيام الموالية بالمناطق التي يتجاوز ارتفاعها 400 متر.
كما يتوقع المعهد نزول أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون بكميات محليا هامة بأقصى الشمال.



Publié le:2017-01-13 12:10:28

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1 de 1 commentaires pour l'article 136836

Taktak Kamel  (Spain)  |Vendredi 13 Janvier 2017 à 12h 20m |           
أين "الترويكا" اليوم لنحمّلها موجة البرد التي تجتاح البلاد ، أيّها التونسيّون أصحاب الذاكرة الضعيفة



Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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