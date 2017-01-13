اضطراب في توزيع مياه الشرب لاسبوعين في ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 10:58:15

- اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، انه من المنتظر ان تسجل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة اسبوعين (من يوم الاثنين 16 جانفي 2017 الى غاية يوم الاثنين 30 جانفي 2017) بكافة معتمديات ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وبعدد من معتمديات ولاية صفاقس (صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الداير وساقية الزيت وطينة والعامرة وجبنيانة والحنشة).وبينت الشركة، في بلاغ لها الجمعة، ان الاضطرابات المنتظرة ستكون نتيجة اشغال الصيانة السنوية التي تقوم بها مصالحها على قنال مجردة/ الوطن القبلي لمياه الشمال.