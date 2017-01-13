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وفد وزاري يحل اليوم ببن قردان للاستماع الى مشاغل اهالي المنطقة والسعي لايجاد حلول لها

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - يزور اليوم الجمعة وفد وزاري معتمدية بن قردان من ولاية مدنين للاستماع الى أهالي الجهة وممثلي المجتمع المدني والسلطات الجهوية والتفكير في سبل ايجاد حلول مع الجانب الليبي بخصوص ازمة المعبر الحدودي براس جدير.




Publié le:2017-01-13 10:37:33

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Finale
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