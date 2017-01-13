وفد وزاري يحل اليوم ببن قردان للاستماع الى مشاغل اهالي المنطقة والسعي لايجاد حلول لها

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 10:37:33

- يزور اليوم الجمعة وفد وزاري معتمدية بن قردان من ولاية مدنين للاستماع الى أهالي الجهة وممثلي المجتمع المدني والسلطات الجهوية والتفكير في سبل ايجاد حلول مع الجانب الليبي بخصوص ازمة المعبر الحدودي براس جدير.