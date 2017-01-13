غمراسن : وفاة شاب وإصابة أخر إثر احتراق سيارة معدة للتهريب

Vendredi 13 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-13 00:56:41

- جد في حدود العاشرة من ليل الخميس بتطاوين حادث مرور بالطريق الرابطة بين منطقة تلالت و الفرش تمثل في اصظدام سيارتين تنقلان المحروقات المهربة واندلاع النيران في احداهما ما تسبب في هلاك شاب اصيل قابس (31 سنة ) وهو مرافق السائق محترقا احتراقا كليا حسب الحماية المدنية بتطاوين فيما تمكن السائق وهو اصيل قابس كذلك من النجاة بعد أن تمكن من الخروج من السيارة قبل أن تلتهمها النيران رغم اصابته في ساقه.