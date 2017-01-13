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غمراسن : وفاة شاب وإصابة أخر إثر احتراق سيارة معدة للتهريب

Vendredi 13 Janvier 2017
بــاب نــات - جد في حدود العاشرة من ليل الخميس بتطاوين حادث مرور بالطريق الرابطة بين منطقة تلالت و الفرش تمثل في اصظدام سيارتين تنقلان المحروقات المهربة واندلاع النيران في احداهما ما تسبب في هلاك شاب اصيل قابس (31 سنة ) وهو مرافق السائق محترقا احتراقا كليا حسب الحماية المدنية بتطاوين فيما تمكن السائق وهو اصيل قابس كذلك من النجاة بعد أن تمكن من الخروج من السيارة قبل أن تلتهمها النيران رغم اصابته في ساقه.




Publié le:2017-01-13 00:56:41

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Gabon 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Algأ©rie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Sأ©nأ©gal 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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