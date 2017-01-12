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موجة البرد، والفقر، وعزلة المنطقة، بعض من أسباب وفاة التلميذة رانية

Jeudi 12 Janvier 2017
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بــاب نــات - أكد والدا الطفلة، رانية الخميسي، التي توفيت قبل أسبوعين بدوار أولاد ضيف الله من معتمدية عين دراهم ولاية جندوبة، أن ابنتهما التي تقطن كوخا صحبة والديها وإخوتها الأربع، فارقت الحياة فجر يوم الاثنين الموافق لـ 26 ديسمبر 2016، بسبب موجة البرد التي اجتاحت الجهة، وعجزهما عن نقلها إلى أقرب مستشفى بالجهة، وإسعافها في الإبان.

Photo Archives Credits Med Bouzid

وأوضحا أن حالة ابنتهما الصحية تعكرت بشكل مفاجئ، وأن المنية وافتها، وهي تحتمي بحضن والدتها، وكوم من النار أشعل خصيصا لتدفئتها، حسب تصريحات أدلى بها كل من والدها الطاهر الخميسي(74 سنة) ووالدتها شريفة الضيفلي (40 سنة)، اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت والدتها أن رانية، وهي تلميذة تدرس بالسنة الرابعة ابتدائي، توفيت بعد أن تجمدت يدها اليمنى، لتصاب بعد ذلك بارتفاع حاد في درجة حرارة جسمها، وأن عدم قدرة العائلة على مواجهة موجة البرد، وعزلة قريتهم، وانعدام وسائل النقل، ورداءة الطريق، وفقر الأسرة، الذي وصفته ب"المدقع"، هي الأسباب الرئيسية لوفاة ابنتها رانية، وقبل نحو ثمانية عشرة سنة، وفاة ابنها أيمن ذي الأربعة أشهر، الذي فارق الحياة قبل أن يصل مستشفى عين دراهم. واعتبرت أن هذه الأسباب "لازالت تقف وراء وفاة عدد من الأطفال والمسنين بتلك الجهة".

ونفى والدا رانية، في ذات الوقت، امتلاكهما لواحد من المسكنين المجاورين لهما، على اعتبار أنهما تابعان لشقيقي والد رانية.

كما نفيا أيضا توصلهما بأموال، باستثناء بعض المواد الغذائية وبعض الأغطية، مؤكدين تلقيهما وعدا من والي جندوبة، إثر زيارته للعائلة بعد أسبوعين من وفاة ابنتهما، بتحسين مسكنهما، وتمكينهما من دفتر علاج مجاني، وتشغيل الأب ضمن عملة الحضائر الغابية.
بالمقابل، أكد معتمد عين دراهم، توفيق الجلاّلي، أن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وافقت اليوم الخميس، على تمكين عائلة الفقيدة بدفتر علاج مجاني، وأن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، انتدبت والد المتولفية كحارس غابات، ضمن منظومة الحضائر المسترسلة، لافتا أيضا إلى أن المعتمدية اقترحت تمكين العائلة من مساعدة مالية بخمسة آلاف دينار لتحسين مسكنها.


Publié le:2017-01-12 20:13:29

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1 de 1 commentaires pour l'article 136807

Mandhouj  (France)  |Jeudi 12 Janvier 2017 à 21h 11m |           
"موجة البرد، والفقر، وعزلة المنطقة، بعض من أسباب وفاة التلميذة رانية".

العنوان يكفي ..

بعد 6 أعوام من الثورة .. هذا الحدث يصبح عار على تونس .

ثم إذا تستمر الدولة في الخوف من قوى الفساد ن في الخوف من قوى الردة .. فستكون هناك رانية و أخرى و أخرى و أخرى ، حتى بعد 10 أععوام من يومنا هذا ..
يجب أن نسأل ، إلى أين نريد الذهاب بتونس؟ يجب أن نستيقظ .. 6 أعوام ، حققت فيها تونس نوع من الانتقال السياسي و الديمقراطي .. لكن الدولة لا تزال هشة .. هناك غياب إرادة سياسية لإستكمال المسارات المتبقة، الدستوري منها و مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية .. اليوم أمام عجز الحكومة في الذهاب في طريق إستكمال المسارات ، أمام عجز الحكومة في محاربة الفساد ، أمام عجز الحكومة ترميم الصفوف لإحراز توافقات أوسع حول القضايا الكبرى ، مثل الاصلاحات الهيكلية
للمنظومات العمومية ، مثل العمل على خلق منوال تنموي جديد ، عبره ننمي قوى ذاتية ، نعالج قضايا البطالة ، ... ننمي الموارد الذاتية ، ... اليوم قوى الرجوع للوراء تنشط على قدم و ساق ، تدفعنا لديكتاتورية من نوع جديد ، كما حدث في مصر أو أشوم .. اليوم يجب أن يكون زمام المبادرة بين أيدي من يؤمنون بأهداف الثورة ، من يؤمنون بأن تونس واحدة و للجميع .. لماذا هذه بوادر الردة تتشكل على الواقع الإعلامي و السياسي أيضا ، كما على الواقع الاقتصادي ، مع تواصل
الاقتصاد الموازي فرض نفسه على الدورة الاقتصادية ؟ اليوم الرشوة و الفساد ينخر العلاقة بين المواطن و الدولة ، بين المستثمر و الدولة ، لماذا هكذا واقع ؟ بالفعل يجب أن نستيقظ .. هنا لست أعطي في درس لأي أحد .. لكن نحن بعد 6 أعوام من إنتصار ثورة على نظام ديكتاتوري و على عائلات كانت تعيث في الأرض فسادا .. و هناك واقع مر يدفعنا للتسائل ، من يحكمنا ؟ لنا حق في هذا السؤال .

تحية لأبناء الثورة
الرحمة للشهداء.

لا ننسى قضية نذير و سفيان .
الحرية
لا ننسى قضية محمد الزواري
محاسبة الجناة
لا ننسى قضية شكري بلعيد و محمد البراهمي
الشعب يريد معرفة الحقيقة .



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