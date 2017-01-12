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Politique

الاتفاق على التسريع بعقد اللجنة الأمنية التونسية الليبية المشتركة، ودعوة اللجنة القنصلية للانعقاد في لقاء الباش طبجي بالقائم بالاعمال الليبي

Jeudi 12 Janvier 2017
بــاب نــات - اتفق كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية صبري باش طبجي مع القائم بالأعمال الليبي محمد المعلول لدى استقباله اليوم الخميس بمقر الوزارة ، على التسريع بعقد اللجنة الأمنية المشتركة، ودعوة اللجنة القنصلية للانعقاد في أقرب الآجال، وذلك تمهيدا للجنة المشتركة التونسية-الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين.

وكان اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، مناسبة لبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيّما المستجدّات على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين والصعوبات التي تبرز من حين إلى آخر خاصة في معبر رأس جدير.
واتفق الجانبان، في هذا الصدد، على التواصل والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية في البلدين لمعالجة الإشكاليات الموجودة وتذليل الصعوبات بما يسمح من جديد بانسيابية الحركة في الاتجاهين.
كما استعرض الجانبان خلال اللقاء واقع العلاقات التاريخية والأخوية بين تونس وليبيا وسبل تعزيزها في جميع المجالات.
وكان القائم بالأعمال الليبي محمد المعلول،خلال هذا اللقاء، مرفوقا بعلي المزوغي نائب القنصل العام الليبي بتونس.
يذكر ان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب والناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، أعلن في وقت سابق، اليوم الخميس، أن وزارة الشؤون الخارجية تحتضن اجتماعا مع مسؤولين بسفارة ليبيا في تونس لمناقشة مسألة غلق السلطات الليبية للمعبر الحدودي رأس جدير من جانب واحد والذي أدى إلى احتجاجات في منطقة بن قردان (ولاية مدنين).



Publié le:2017-01-12 19:26:48

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